Eurazeo prépare une vente du groupe pharmaceutique Seqens, selon des sources

FRANCFORT (Reuters) - La société française d'investissement Eurazeo prépare une cession du groupe pharmaceutique Seqens, dont elle est propriétaire, afin de tirer profit de la forte valorisation des entreprises du secteur de la santé, ont déclaré des sources proches du dossier.

Eurazeo a mandaté JPMorgan pour trouver un acquéreur pour Seqens, spécialisé dans la fabrication de principes pharmaceutiques et de produits de chimie de spécialité, ont précisé les sources.

Seqens pourrait être valorisé plus de deux milliards d'euros, soit plus de 15 fois les bénéfices attendus par le groupe, a noté l'une des sources.

Eurazeo et JPMorgan se sont abstenus de tout commentaire. Seqens n'était pas joignable dans l'immédiat pour commenter.

Seqens, qui fabrique et approvisionne les pharmacies en aspirine, en paracétamol, en cosmétiques et d'autres produits, devrait enregistrer un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) d'environ 150 millions d'euros cette année pour un chiffre d'affaires d'environ un milliard d'euros, selon les sources.

Seqens pourrait intéresser des groupes pharmaceutiques comme Recipharm, Lonza, Cambrex et Samsung Biologics et des fonds de capital-investissement, a déclaré l'une des sources.

Seqens, anciennement Novacap jusqu'en 2018, a été créé en 2003 et était détenu à l'origine par Bain Capital.

Le groupe pharmaceutique français s'est développé en rachetant plusieurs sociétés dont l'allemande Uetikon, la chinoise Yangzi Pharmaceutical Chemical et l'américaine PCI Synthesis.

Eurazeo a pris auprès du fonds Ardian une participation de 67% dans Novacap en 2016 dans le cadre d'une opération valorisant alors le groupe à 654 millions d'euros, dette comprise. Ardian a conservé une participation de 18% dans Seqens, tandis que Mérieux Equity Partners et la direction de la société détiennent le reste du capital.

Ardian n'a pas souhaité faire de commentaires.

(Version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

par Arno Schuetze