Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. : Nomura persiste à l'achat

Données financières KRW USD EUR CA 2022 10 155 Mrd 7,74 Mrd 7,64 Mrd Résultat net 2022 1 118 Mrd 0,85 Mrd 0,84 Mrd Tréso. nette 2022 768 Mrd 0,59 Mrd 0,58 Mrd PER 2022 9,82x Rendement 2022 1,41% Capitalisation 10 622 Mrd 8 093 M 7 987 M VE / CA 2022 0,97x VE / CA 2023 0,83x Nbr Employés 36 402 Flottant 70,9%

Tendances analyse technique SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Clôture 143 000,00 KRW Objectif de cours Moyen 210 629,63 KRW Ecart / Objectif Moyen 47,3%

Dirigeants et Administrateurs Duck-Hyun Chang Chief Executive Officer Geun-Mok Lee Managing Director & Head-Finance Bo-Jun Kim MD & Head-Smart IT Yong-Gyun Kim Independent Director Jun-Kyung Kim Independent Director

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. -27.59% 8 093