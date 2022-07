Samsung Electronics Co., Ltd. : Nomura persiste à l'achat

Données financières KRW USD EUR CA 2022 315 144 Mrd 242 Mrd 238 Mrd Résultat net 2022 42 583 Mrd 32,7 Mrd 32,2 Mrd Tréso. nette 2022 120 576 Mrd 92,7 Mrd 91,2 Mrd PER 2022 9,57x Rendement 2022 2,42% Capitalisation 416 434 Mrd 320 Mrd 315 Mrd VE / CA 2022 0,94x VE / CA 2023 0,83x Nbr Employés - Flottant 83,0% Graphique SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 38 Dernier Cours de Clôture 61 900,00 KRW Objectif de cours Moyen 84 391,89 KRW Ecart / Objectif Moyen 36,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jong-Hee Han Vice Chairman & Co-Chief Executive Officer Kye Hyun Kyung Co-Chief Executive Officer & Executive Director Hee-Chan Roh Chief Financial Officer Han-Jo Kim Chairman Sang-Gyun Kim Head-Compliance Management Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. -20.95% 319 997