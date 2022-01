Accélération du marché publicitaire en 2021

Zurich (awp) - Le marché publicitaire en Suisse a accéléré l'année dernière, mais reste encore en dessous des recettes dégagées en 2019, avant la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi le cabinet de conseils promotionnels Media Focus Schweiz.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le secteur a généré un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de francs suisses, en progression de 12,3% comparé à 2020. Ce montant reste cependant inférieur de 6% à celui enregistré en 2019.

La publicité sur internet a grignoté des parts de marché ces dernières années, atteignant une part majoritaire de 30% en 2021, et des recettes de 1,7 milliard de francs suisses, contre 26% l'année précédente. Viennent ensuite la télévision (29%) avec 1,6 milliard, les médias imprimés (25% et 1,4 milliard) et l'affichage extérieur (12% et 669 millions).

Parmi les trois plus grands annonceurs du pays figurent les deux géants de la distribution Coop et Migros, ainsi que le groupe américain de produits de grande consommation Procter & Gamble.

Les thèmes et produits les plus annoncés ont été les smartphones Samsung Galaxy S21 5G et l'iPhone 13 Pro d'Apple, ainsi que le "oui" à la votation sur la révision de la loi sur le CO2.

