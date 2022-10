BID DU MATIN - Envie de grignoter, pas de frites

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux par Ankur Banerjee

Samsung et AMD sont les derniers en date à signaler une forte baisse de la demande de puces, les particuliers et les entreprises se serrant encore un peu plus la ceinture. La sonnette d'alarme a été tirée depuis un certain temps et le dernier avertissement des deux géants va probablement porter atteinte aux valeurs des puces asiatiques et européennes.

La semaine qui avait commencé avec beaucoup d'espoir s'est évanouie.

Les marchés boursiers sont en baisse, les prix du pétrole sont en hausse et le dollar est stable alors que la Fed fait clairement savoir qu'elle n'a pas l'intention de ralentir les hausses de taux.

Les investisseurs vont maintenant s'inspirer des données sur les emplois non agricoles prévues plus tard vendredi, pour analyser si les mesures prises par la Fed jusqu'à présent cette année ont affecté l'inflation des salaires et l'embauche.

Un sondage Reuters prévoit que 250 000 emplois ont été créés en septembre après une hausse de 315 000 en août, tandis que le taux de chômage devrait rester à 3,7 %.

Les prix du pétrole ont prolongé leur hausse après que l'OPEP+ a décidé de sa plus grande réduction de l'objectif de production depuis 2020, le président américain Joe Biden ayant déclaré que le pays examinait toutes les options pour maintenir les prix à la baisse.

Pendant ce temps, la Biélorussie a pris une voie différente, le président Lukashenko imposant une interdiction de la hausse des prix à la consommation. "À partir d'aujourd'hui, toute augmentation des prix est interdite. Interdite !"

Sur le front des entreprises, Moody's Investors Service a déclaré à Reuters qu'il s'attendait à ce que les pertes du Credit Suisse atteignent 3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, ce qui pourrait faire passer ses fonds propres de base en dessous du niveau clé de 13 %.

La banque suisse en difficulté, qui mène de front un plan de restructuration, a enregistré des pertes de 1,9 milliard de francs (1,9 milliard de dollars) au premier semestre.

Enfin, les valeurs du cannabis ont le vent en poupe après que POTUS ait pris des mesures importantes pour réviser la politique du pays sur la marijuana, ce qui pourrait ouvrir la porte aux principales bourses pour coter certaines de ces entreprises du secteur.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés vendredi :

MINNEAPOLIS - Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, prend la parole - 1500 GMT.

LONDRES - Le gouverneur adjoint pour les marchés et les banques à la BOE, Dave Ramsden, prononce un discours 1025 GMT.

BUFFALO, États-Unis - Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, participe à une discussion au coin du feu - 1400 GMT.

Données économiques Production industrielle en Allemagne, prix des logements au Royaume-Uni, avoirs de réserve en France et en Suisse, ventes au détail au Brésil, emplois non agricoles aux États-Unis, inflation au Mexique, emploi au Canada. (Reportage d'Ankur Banerjee ; Montage d'Anshuman Daga et Richard Pullin)