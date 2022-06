CORÉE DU SUD: LA GRÈVE DES ROUTIERS SE POURSUIT ET PERTURBE L'INDUSTRIE

par Byungwook Kim et Heekyong Yang

SÉOUL, 13 juin (Reuters) - La grève des routiers en Corée du Sud a coûté plus de 1,2 milliard de dollars (1,15 milliards d'euros) aux secteurs industriels clés du pays en pertes de production et en livraisons non effectuées, a estimé lundi le gouvernement, alors que les dommages affectent une partie croissante de l'économie.

La grève, qui en est à son septième jour, a contraint le sidérurgiste POSCO à arrêter certaines usines en raison du manque d'espace pour stocker les produits non expédiés. Hyundai Motor a réduit la production de certaines chaînes de montage et les cimentiers ont également réduit leur production.

Les entreprises pétrochimiques ont également souffert, avec une chute des expéditions quotidiennes moyennes de 90% en raison de la grève.

Il n'a pas été précisé dans l'immédiat si les entreprises pétrochimiques réduisaient également leur production.

Les négociations entre les 6.600 grévistes du syndicat Cargo Truckers Solidarity et le gouvernement n'ont pour l’instant pas permis de trouver un compromis.

Les entreprises de semi-conducteurs ne s'attendent pas à un impact imminent sur leur production car elles disposent de stocks de matériaux, selon Kim Yang-pang, chercheur à l'Institut coréen de l'économie industrielle et du commerce.

Samsung Electronics, s'est refusé à tout commentaire. SK Hynix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'inflation en Corée du Sud devrait atteindre 4,8% cette année, son plus haut niveau depuis 24 ans, a déclaré la semaine dernière l'Organisation de coopération et de développement économiques, tout en réduisant ses prévisions de croissance à 2,7%.

