Exclusif - L'Inde envisage de limiter les importations de réfrigérateurs pour stimuler l'industrie locale - sources

Les sources, qui ont refusé d'être nommées car les discussions sont privées, ont déclaré que le gouvernement envisageait d'obliger les importateurs à demander une licence aux autorités, en remplacement du régime actuel d'importation libre.

Cela pourrait être suivi d'une interdiction des importations de réfrigérateurs avec du réfrigérant déjà ajouté, afin de créer des opportunités pour des opérations à valeur ajoutée en Inde, a déclaré l'une des sources, qui a une connaissance directe des discussions du gouvernement.

La source a déclaré qu'une décision pourrait être prise d'ici un mois, ajoutant : "L'idée maîtresse est de soutenir tous ceux qui fabriquent en Inde plutôt que ceux qui les font venir en Inde."

Le ministère indien du commerce n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les porte-parole de Samsung et LG n'ont pas non plus répondu immédiatement.

Un régime de licence, selon l'autre source, augmenterait la charge de conformité et risquerait de retarder les importations.

Le gouvernement estime le marché indien des réfrigérateurs à plus de 5 milliards de dollars, les entreprises étrangères telles que Samsung et LG étant en concurrence avec les grandes entreprises nationales, notamment Voltas Ltd, du conglomérat Tata.

La première source a déclaré que la capacité annuelle de fabrication de réfrigérateurs en Inde était d'environ 24 millions d'unités, mais que la demande n'était que d'environ 15 millions, dont une partie est satisfaite par les importations.

Le gouvernement ne publie pas de chiffres sur les importations de réfrigérateurs, bien que la deuxième source ait déclaré que des sociétés telles que Samsung et LG importent des milliers de réfrigérateurs haut de gamme chaque année.

Une troisième source industrielle a déclaré que les ventes de grands réfrigérateurs haut de gamme, dont beaucoup sont importés, ont connu une croissance rapide, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, les gens restant à l'intérieur. Ces importations représentent environ 5 à 6 % des ventes totales en Inde.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du programme "Make in India" du Premier ministre Narendra Modi, qui vise à stimuler la fabrication locale et à décourager les importations.

En 2020, l'Inde a interdit l'importation de climatiseurs avec du réfrigérant déjà ajouté. La même année, elle a également imposé des restrictions sur les importations de téléviseurs, affectant Samsung et d'autres fabricants mondiaux.

L'Inde importe des réfrigérateurs de pays avec lesquels elle a conclu un accord de libre-échange, notamment le Bangladesh, la Thaïlande, l'Indonésie et la Corée du Sud.

Les fabricants locaux qui pourraient bénéficier des restrictions à l'importation comprennent Voltas, Godrej Appliances et Havells India Ltd.