Exclusif - L'Inde prévoit de nouveaux tests de sécurité pour les smartphones et des mesures de répression contre les applications préinstallées

Les nouvelles règles, dont les détails n'ont pas été rapportés précédemment, pourraient allonger les délais de lancement sur le deuxième marché mondial des smartphones et entraîner des pertes d'activité liées aux applications préinstallées pour des acteurs tels que Samsung, Xiaomi, Vivo et Apple.

Le ministère indien des technologies de l'information envisage ces nouvelles règles en raison des inquiétudes concernant l'espionnage et l'utilisation abusive des données des utilisateurs, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement, l'une des deux personnes, refusant d'être nommée car l'information n'est pas encore publique.

"Les applications préinstallées peuvent constituer un point faible en matière de sécurité et nous voulons nous assurer qu'aucune nation étrangère, y compris la Chine, ne l'exploite. C'est une question de sécurité nationale", a ajouté le fonctionnaire.

L'Inde a renforcé la surveillance des entreprises chinoises depuis l'affrontement frontalier de 2020 entre les deux pays, interdisant plus de 300 applications chinoises, dont TikTok. Elle a également intensifié la surveillance des investissements des entreprises chinoises.

À l'échelle mondiale, de nombreux pays ont imposé des restrictions à l'utilisation des technologies d'entreprises chinoises telles que Huawei et Hikvision, craignant que Pékin ne les utilise pour espionner des citoyens étrangers. La Chine nie ces allégations.

Actuellement, la plupart des smartphones sont livrés avec des applications préinstallées qui ne peuvent pas être supprimées, comme le magasin d'applications GetApps du fabricant chinois de smartphones Xiaomi, l'application de paiement Samsung Pay mini du fabricant Samsung et le navigateur Safari du fabricant d'iPhone Apple.

Selon les nouvelles règles, les fabricants de smartphones devront proposer une option de désinstallation et la conformité des nouveaux modèles sera vérifiée par un laboratoire agréé par l'agence Bureau of Indian Standards, ont déclaré deux personnes ayant connaissance du projet.

Le gouvernement envisage également de rendre obligatoire le contrôle de chaque mise à jour majeure du système d'exploitation avant qu'elle ne soit proposée aux consommateurs, a déclaré l'une de ces personnes.

"La majorité des smartphones utilisés en Inde sont équipés d'applications préinstallées et de logiciels malveillants qui posent de graves problèmes de confidentialité et de sécurité des informations", peut-on lire dans un compte rendu gouvernemental confidentiel d'une réunion du ministère des technologies de l'information, daté du 8 février, et consulté par l'agence Reuters.

Des représentants de Xiaomi, Samsung, Apple et Vivo ont participé à cette réunion à huis clos, selon le compte rendu.

Le gouvernement a décidé de donner aux fabricants de smartphones un an pour se conformer à la règle dès son entrée en vigueur, dont la date n'a pas encore été fixée, ajoute le document.

Les entreprises et le ministère indien des technologies de l'information n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

UN OBSTACLE DE TAILLE

Le marché indien des smartphones, qui connaît une croissance rapide, est dominé par des acteurs chinois, Xiaomi et les marques Vivo et Oppo de BBK Electronics représentant près de la moitié des ventes totales, selon les données de Counterpoint. La part du sud-coréen Samsung est de 20 % et celle d'Apple de 3 %.

Bien que la réglementation de l'Union européenne exige la suppression des applications préinstallées, elle ne dispose pas d'un mécanisme de contrôle de la conformité comme l'envisage l'Inde.

Un dirigeant du secteur a déclaré que certaines applications préinstallées, comme l'appareil photo, sont essentielles à l'expérience de l'utilisateur et que le gouvernement doit faire la distinction entre ces applications et celles qui ne sont pas essentielles lorsqu'il impose des règles de filtrage.

Les fabricants de smartphones vendent souvent leurs appareils avec des applications propriétaires, mais ils en préinstallent parfois d'autres avec lesquelles ils ont conclu des accords de monétisation.

L'autre crainte est que l'intensification des tests ne prolonge les délais d'approbation des smartphones, a déclaré un second dirigeant du secteur. Actuellement, il faut environ 21 semaines pour qu'un smartphone et ses composants soient testés par l'agence gouvernementale afin d'en vérifier la conformité aux normes de sécurité.

"C'est un obstacle majeur à la stratégie de mise sur le marché d'une entreprise", a déclaré le dirigeant.