Exclusif - La Corée du Sud veut se joindre à la course à l'IA et la startup Rebellions lance une nouvelle puce.

La puce ATOM de la société est la dernière tentative coréenne pour défier le leader mondial Nvidia Corp dans le matériel qui alimente la technologie potentiellement révolutionnaire de l'IA.

L'IA fait parler d'elle dans le monde de la technologie, alors que ChatGPT - un chatbot d'OpenAI, soutenu par Microsoft, qui génère des articles, des essais, des blagues et même de la poésie - est devenu l'application grand public qui connaît la plus forte croissance de l'histoire, deux mois seulement après son lancement, selon UBS.

Nvidia, concepteur américain de puces, détient une part prépondérante des puces d'IA haut de gamme, représentant environ 86 % de la puissance de calcul des six plus grands services de cloud computing au monde en décembre, selon Mark Lipacis, analyste de puces chez Jefferies.

Le gouvernement sud-coréen souhaite favoriser une industrie nationale, en investissant plus de 800 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans la recherche et le développement, dans le but de faire passer la part de marché des puces d'IA coréennes dans les centres de données nationaux de pratiquement zéro à 80 % d'ici 2030.

"Il est difficile de rattraper Nvidia, qui est tellement en avance dans les puces d'IA à usage général", a déclaré Kim Yang-Paeng, chercheur principal à l'Institut coréen de l'économie industrielle et du commerce. "Mais ce n'est pas gravé dans le marbre parce que les puces d'IA peuvent remplir différentes fonctions et qu'il n'y a pas de frontières ou de paramètres fixes."

L'ATOM de Rebellions est conçu pour exceller dans l'exécution d'applications de vision par ordinateur et de chatbot AI. Parce qu'elle cible des tâches spécifiques plutôt que d'effectuer un large éventail, la puce ne consomme qu'environ 20 % de la puissance d'une puce Nvidia A100 sur ces tâches, a déclaré Park Sunghyun, cofondateur et directeur général de Rebellions.

L'A100 est la puce la plus populaire pour les charges de travail d'IA, suffisamment puissante pour créer - dans le jargon de l'industrie, "former" - les modèles d'IA. ATOM, conçu par Rebellions et fabriqué par le géant coréen Samsung Electronics Co, ne fait pas de formation.

Alors que des pays comme Taïwan, la Chine, la France, l'Allemagne et les États-Unis ont mis en place de vastes plans pour soutenir leurs entreprises de semi-conducteurs, le gouvernement sud-coréen est le seul à avoir choisi de concentrer ses efforts sur les puces d'IA.

Séoul va lancer un appel d'offres ce mois-ci pour deux centres de données, appelés fermes d'unités de traitement neuronal, et seuls les fabricants de puces nationaux seront autorisés à soumissionner, a déclaré à Reuters un responsable du ministère des Sciences et des TIC.

DES BRAS QUI SE TORDENT

Dans un pays dont les entreprises fournissent la moitié des puces mémoire du monde, les autorités veulent créer un marché qui puisse servir de banc d'essai aux fabricants de puces d'IA, dans le but d'encourager les concurrents mondiaux.

"Le gouvernement tord le bras des centres de données et leur dit : 'Hé, utilisez ces puces'", a déclaré à Reuters Park de Rebellions, un ancien ingénieur de Morgan Stanley.

Sans ce soutien, a-t-il dit, les centres de données et leurs clients s'en tiendraient probablement aux puces Nvidia.

Sapeon Korea Inc prévoit également de participer au projet, a déclaré la filiale de SK Telecom Co.

FuriosaAI, soutenu par le premier moteur de recherche sud-coréen Naver Corp et la banque publique Korea Development Bank, a déclaré à Reuters qu'il allait également faire une offre.

"Il y a beaucoup d'élan derrière les développements de Nvidia. Ces startups doivent créer un élan, ce qui prendra du temps", a déclaré Alan Priestley, analyste au cabinet de recherche informatique Gartner. "Mais les incitations gouvernementales telles que ce qui se passe en Corée pourraient bien affecter la part de marché au sein de ce pays."

Rebellions cherchera à participer au projet gouvernemental dans le cadre d'un consortium avec KT Corp, un grand opérateur coréen de télécommunications, de cloud et de centres de données, dans l'espoir de sevrer les clients de Nvidia du fournisseur américain.

Dans un contexte de forte dépendance vis-à-vis des GPU (processeurs graphiques) étrangers, la coopération entre KT et Rebellions nous permettra de disposer d'une "pile complète d'IA" comprenant des logiciels et du matériel basés sur la technologie nationale", a déclaré le vice-président de KT, Bae Han-chul.

Rebellions a refusé de donner une prévision pour son entreprise de puces d'IA. Elle a levé 122 milliards de wons (96 millions de dollars), dont 30 milliards de wons de KT lors d'un tour de financement auquel s'est joint Temasek Pavilion Capital de Singapour et 10 milliards de wons de subvention du gouvernement sud-coréen.