Exclusif-Le coût de la nouvelle usine de fabrication de puces de Samsung au Texas dépasse les 25 milliards de dollars -sources

L'augmentation des coûts est principalement due à l'inflation, ont déclaré ces personnes, qui ont refusé d'être nommées parce que l'information n'était pas publique.

"L'augmentation des coûts de construction représente environ 80 % de l'augmentation des coûts", a déclaré l'une des sources. "Les matériaux sont devenus plus chers", a ajouté la source.

Samsung n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les fabricants de puces demandent des milliards de subventions à l'administration Biden grâce à la loi CHIPS, qui vise à accélérer la production de puces aux États-Unis. Mais l'augmentation des coûts soulève des questions quant à la portée de ces fonds. La loi a été proposée en 2020, avant une hausse historique de l'inflation que les autorités américaines s'efforcent toujours de maîtriser.

Des représentants du ministère américain du commerce ont déclaré au début du mois que la plupart des subventions gouvernementales ne couvriraient que 15 % du coût des nouvelles usines. Entre-temps, au cours des trois années qui se sont écoulées depuis que les parlementaires ont pour la première fois avancé le chiffre de 52 milliards de dollars pour les subventions accordées au titre de la loi CHIPS, dont 39 milliards seulement sont aujourd'hui affectés à l'investissement direct dans la construction d'usines, le coût de la main-d'œuvre a fortement augmenté, de même que le prix des matériaux de construction tels que l'acier.

Cela pourrait faire grimper le coût de plans de dépenses déjà considérables. L'année dernière, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, le plus grand fabricant de puces en sous-traitance au monde, a annoncé qu'il faisait plus que tripler l'investissement prévu dans une nouvelle usine en Arizona pour le porter à 40 milliards de dollars.

De son côté, Intel Corp a annoncé la construction d'une usine de fabrication de puces dans l'Ohio pour un montant de 20 milliards de dollars, qu'elle pourrait étendre jusqu'à 100 milliards de dollars. L'année dernière également, le fabricant de puces Micron Technology a déclaré qu'il prévoyait d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour construire une usine de puces informatiques au nord de l'État de New York.

Samsung, deuxième fabricant mondial de puces sous contrat, a annoncé la construction d'une usine à Taylor, au Texas, en 2021. Elle vise à fabriquer des puces avancées pour des fonctions telles que l'intelligence artificielle, la 5G et les téléphones mobiles, et promet de créer 2 000 emplois dans le domaine de la haute technologie. Contrairement à certains de ses rivaux, Samsung a déjà donné le premier coup de pioche.

L'une des sources a déclaré à Reuters que l'entreprise se dépêche de terminer l'usine d'ici 2024 afin qu'elle produise des puces d'ici 2025, ce qui la mettrait en avance sur une date limite de 2026 pour décrocher des crédits d'impôt à l'investissement sur les outils de l'usine.

Les deux sources ont déclaré que Samsung avait déjà dépensé près de la moitié des 17 milliards de dollars initialement prévus pour le site de Taylor et ont fait remarquer que l'entreprise pourrait éventuellement opter pour la construction d'autres usines.