Exclusif - Les travailleurs de Samsung au Vietnam font les frais du ralentissement de la demande mondiale d'électronique

Le plus grand marché d'entrepôts d'Amérique est plein et les principaux détaillants américains tels que Best Buy et Target Corp avertissent du ralentissement des ventes alors que les acheteurs se serrent la ceinture après les excès de dépenses du début de l'ère COVID.

L'effet est particulièrement ressenti dans la province de Thai Nguyen, au nord du Vietnam, l'une des deux bases de fabrication de téléphones mobiles de Samsung dans le pays, où le plus grand vendeur de smartphones au monde fabrique la moitié de sa production de téléphones, selon le gouvernement vietnamien.

Graphique : Les stocks des entreprises américaines augmentent en raison de la reconstitution des stocks et du ralentissement des dépenses de consommation.

Samsung, qui a expédié environ 270 millions de smartphones en 2021, affirme que le campus a la capacité de fabriquer environ 100 millions d'appareils par an, selon son site web.

"Nous allons travailler seulement trois jours par semaine, certaines lignes s'adaptent à une semaine de travail de quatre jours au lieu de six auparavant, et bien sûr, aucune heure supplémentaire n'est nécessaire", a déclaré à Reuters Pham Thi Thuong, un travailleur de 28 ans à l'usine.

"Les activités commerciales étaient encore plus robustes à cette époque l'année dernière, lorsque l'épidémie de COVID-19 était à son apogée. C'est si tiède maintenant".

Reuters n'a pas pu établir immédiatement si Samsung déplace la production vers d'autres bases de fabrication pour compenser la réduction de la production de l'usine vietnamienne. L'entreprise fabrique également des téléphones en Corée du Sud et en Inde.

Samsung a déclaré à Reuters qu'elle n'avait pas discuté de la réduction de son objectif de production annuelle au Vietnam.

Le géant sud-coréen de la technologie est relativement optimiste quant à la demande de smartphones au cours du second semestre, déclarant lors de sa conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière que les perturbations de l'approvisionnement avaient été en grande partie résolues et que la demande resterait stable ou connaîtrait même une croissance à un chiffre.

Elle espère que les ventes de téléphones pliables dépasseront celles de son dernier smartphone phare, le Galaxy Note, au cours du second semestre. Elle devrait dévoiler ses derniers téléphones pliables le 10 août.

Mais une douzaine de travailleurs interrogés par Reuters à l'extérieur de l'usine ont presque tous déclaré que les affaires ne sont pas bonnes.

Thuong et ses amis qui travaillent pour Samsung depuis environ cinq ans ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu de réductions de production plus importantes.

"Bien sûr, il y a une basse saison chaque année, souvent autour de juin-juillet, mais basse signifie pas d'OT (heures supplémentaires), pas des réductions de journées de travail comme celle-ci", a déclaré Thuong.

Elle a ajouté que les managers avaient dit aux travailleurs que les stocks étaient élevés et qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles commandes.

Le cabinet d'études Gartner s'attend à ce que les expéditions mondiales de smartphones diminuent de 6 % cette année en raison de la réduction des dépenses de consommation et d'une forte baisse des ventes en Chine.

SAMSUNG TOWN

Samsung est le plus grand investisseur étranger et le plus grand exportateur du Vietnam, avec six usines à travers le pays, des centres industriels du nord Thai Nguyen et Bac Ninh où la plupart des téléphones et des pièces sont fabriqués, à l'usine de Ho Chi Minh Ville qui fabrique des réfrigérateurs et des machines à laver.

L'entreprise sud-coréenne a injecté 18 milliards de dollars au Vietnam, alimentant ainsi la croissance économique du pays. Samsung contribue à elle seule à un cinquième des exportations totales du Vietnam.

Son arrivée il y a près de dix ans à Thai Nguyen, à environ 65 km (40 miles) de la capitale Hanoi, a transformé la zone d'un district agricole endormi en un centre industriel tentaculaire qui fabrique désormais également des téléphones pour des marques chinoises, dont Xiaomi Corp.

Des avantages généreux, notamment des repas et des logements subventionnés ou gratuits, ont attiré des dizaines de milliers de jeunes travailleurs dans la région, mais la réduction des heures de travail en a maintenant laissé beaucoup sur le carreau.

"Mon salaire a été réduit de moitié le mois dernier, car je n'ai travaillé que quatre jours et j'ai passé la semaine restante à ne rien faire", a déclaré le travailleur Nguyen Thi Tuoi.

Les suppressions d'emplois sont dans l'esprit de certains travailleurs, mais jusqu'à présent, aucune n'a été annoncée.

"Je ne pense pas qu'il y aura des suppressions d'emplois, juste quelques réductions d'heures de travail pour s'adapter à la situation mondiale actuelle", a déclaré une travailleuse, refusant d'être nommée car elle ne voulait pas risquer son rôle de chef d'équipe.

"J'espère que la réduction actuelle ne durera pas longtemps et que nous retrouverons bientôt un rythme normal."