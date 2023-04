Factbox - Quel est l'ordre du jour du sommet entre la Corée du Sud et les États-Unis ?

Le conservateur Yoon a fait du renforcement de l'alliance de la Corée du Sud avec les États-Unis une priorité depuis son entrée en fonction l'année dernière, face au développement incessant de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord.

M. Yoon effectue la première visite d'État aux États-Unis d'un dirigeant sud-coréen depuis 2011. Voici les points qui devraient figurer à l'ordre du jour de son sommet avec M. Biden mercredi.

CORÉE DU NORD

Les responsables américains et sud-coréens ont convenu de renforcer la "dissuasion élargie", c'est-à-dire la capacité de l'armée américaine à dissuader les attaques contre ses alliés, compte tenu des inquiétudes suscitées par les capacités militaires croissantes de la Corée du Nord.

M. Yoon a fait pression pour que la Corée du Sud ait davantage son mot à dire dans le fonctionnement de la "dissuasion élargie", alors que des voix s'élèvent de plus en plus en Corée du Sud pour qu'elle développe ses propres armes nucléaires.

Lors du sommet, M. Biden s'engagera à prendre des mesures "substantielles" pour souligner l'engagement des États-Unis à dissuader une attaque nucléaire nord-coréenne, a déclaré un haut fonctionnaire américain.

Les deux pays sont également susceptibles d'étendre leur partenariat en matière de sécurité à de nouveaux domaines tels que la cybersécurité, a déclaré à la presse Kim Tae-hyo, conseiller principal de M. Yoon en matière de sécurité.

TENSIONS TECHNOLOGIQUES ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE

Les géants sud-coréens de la technologie craignent de pâtir des efforts déployés par les États-Unis pour empêcher la Chine d'acquérir des technologies étrangères. Le gouvernement américain a accordé à Samsung Electronics et à SK Hynix, les deux plus grands fabricants mondiaux de puces mémoire, une dérogation d'un an pour la fourniture d'équipements de puces à leurs installations de production en Chine, mais on ne sait pas exactement ce qui se passera après l'expiration de cette dérogation en octobre.

Les États-Unis ont demandé à la Corée du Sud d'exhorter ses fabricants de puces à ne pas combler les lacunes du marché chinois s'ils interdisent au fabricant américain de puces mémoires Micron Technology Inc de vendre des puces, a rapporté le Financial Times dimanche.

Le bureau de M. Yoon a déclaré que son voyage aux États-Unis proposerait une occasion d'accroître la coopération sur les chaînes d'approvisionnement de haute technologie.

UKRAINE

La Corée du Sud, grand producteur de munitions d'artillerie, souhaite éviter de contrarier la Russie en raison de ses intérêts commerciaux et de son influence sur la Corée du Nord, malgré les appels de plus en plus nombreux de l'Occident à l'aider à fournir des armes à l'Ukraine.

Toutefois, M. Yoon a récemment laissé entendre qu'il était prêt à fournir des armes à l'Ukraine, plus d'un an après avoir exclu toute aide létale.

La Corée du Sud a accepté de prêter aux États-Unis 500 000 obus d'artillerie de 155 mm, ce qui pourrait leur donner une plus grande flexibilité pour approvisionner l'Ukraine, a rapporté un journal sud-coréen. Le ministère sud-coréen de la défense a déclaré que les alliés étudiaient les moyens de soutenir l'Ukraine, mais n'a pas voulu confirmer l'existence de discussions spécifiques.

TAÏWAN

La Corée du Sud a joué un rôle d'équilibriste entre les États-Unis, son principal allié, et la Chine, son principal partenaire commercial, mais M. Yoon n'a pas mâché ses mots concernant les tensions dans le détroit de Taïwan.

Dans une récente interview accordée à Reuters, M. Yoon a déclaré que la question de Taïwan était une question mondiale et qu'il s'opposait à toute modification du statu quo par la force. Ses commentaires ont suscité un échange de propos virulents entre Pékin et Séoul, la Corée du Sud ayant convoqué l'ambassadeur de Chine.

Le commentaire de la Corée du Sud sur Taïwan est "le pire" depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Corée du Sud en 1992, a déclaré dimanche le quotidien d'État chinois Global Times.

Selon les analystes, il est probable que les États-Unis souhaitent que la Corée du Sud fasse preuve de plus de clarté en se rangeant du côté des États-Unis sur Taïwan plutôt qu'en s'engageant directement dans des questions militaires, compte tenu des préoccupations sécuritaires de la Corée du Sud à l'égard de la Corée du Nord et de la Chine.