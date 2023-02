Factbox-Vous voulez des milliards pour fabriquer des puces américaines ? Voici comment les obtenir

D'ici 2020, la part américaine de la capacité mondiale moderne de fabrication de puces sera tombée à 12 %, contre 37 % en 1990, selon un rapport de la Semiconductor Industry Association et du Boston Consulting Group.

QUELLES SONT LES GRANDES ENTREPRISES SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UNE DEMANDE ?

Après l'adoption du projet de loi sur les puces, le géant des puces Intel Corp a donné le coup d'envoi d'une usine de 20 milliards de dollars dans l'Ohio.

Parmi les autres entreprises intéressées par les fonds, citons GlobalFoundries Inc, qui a déclaré qu'elle allait accélérer les plans d'expansion de son usine de fabrication à Malta, dans l'État de New York, ainsi que SkyWater Technology Inc.

Des entreprises étrangères telles que NXP Semiconductors NV, Samsung Electronics Co Ltd et le leader du marché de la fabrication de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ont également exprimé leur intérêt ou commencé à planifier des usines.

QUI GAGNERA LES FONDS ?

Le ministère du Commerce a déclaré qu'il examinerait les demandes de financement en fonction de l'importance accordée à la recherche et au développement dans ce secteur à l'innovation rapide, y compris la participation au nouveau Centre national de technologie des semi-conducteurs, créé par la loi CHIPS pour stimuler la recherche.

Le bureau du programme CHIPS accordera une "forte préférence" aux projets qui sont largement financés par des capitaux privés.

En décidant à qui accorder des fonds, le ministère tiendra également compte de facteurs environnementaux tels que l'utilisation éventuelle d'énergies renouvelables par une usine. Le ministère a souligné qu'il espérait que les entreprises appartenant à des minorités, à des femmes ou à des anciens combattants participeraient à la construction des installations et à leur approvisionnement une fois qu'elles seront en service.

TRAVAILLER AVEC DES ALLIÉS, SE TENIR À L'ÉCART DES ENNEMIS :

La loi CHIPS exige que les entreprises qui prennent des fonds américains acceptent de ne pas entreprendre de grandes expansions d'installations de fabrication de semi-conducteurs à l'étranger dans des "pays préoccupants" tels que la Chine pendant 10 ans, avec quelques exceptions.

Le département du commerce a déclaré qu'il cherchait à créer des opportunités pour les pays moins développés afin qu'ils rejoignent la chaîne d'approvisionnement en puces, mentionnant en particulier les pays des Amériques et le cadre économique indo-pacifique pour la prospérité, qui comprend des pays comme l'Indonésie, Singapour et le Vietnam.

L'ÉQUIPE DE M. BIDEN VEUT UNE "MAIN-D'ŒUVRE NOMBREUSE, QUALIFIÉE ET DIVERSIFIÉE".

Le ministère du Commerce a souligné qu'un des objectifs de l'initiative est de s'assurer que les personnes qui construisent, modernisent ou agrandissent les installations existantes pour fabriquer des puces proviennent de divers horizons, notamment de minorités, de femmes et de vétérans.

Le département a également déclaré que les travailleurs embauchés pour construire les usines ou les puces devraient pouvoir adhérer à des syndicats.

Le ministère souhaite que les entreprises participant au projet aient un "plan solide" pour fournir aux travailleurs des choses telles que l'aide au transport et l'aide au logement.

Tout demandeur sollicitant un financement de plus de 150 millions de dollars doit fournir un plan d'accès à des services de garde d'enfants abordables et de qualité pour les travailleurs des installations et de la construction.

QUEL EST LE PLAN ?

Le bureau du programme CHIPS a déclaré qu'il publierait deux autres possibilités de financement cette année : Une pour les installations de matériaux et d'équipements de fabrication de semi-conducteurs à la fin du printemps, et une pour les installations de recherche et de développement à l'automne.

Il a précisé que le financement pourrait prendre la forme de subventions, de prêts et de garanties de prêt, le bureau du programme devant déterminer les niveaux de financement au cas par cas. Le financement total ne dépasserait pas 35 % des dépenses d'investissement du projet, a-t-il précisé.

ET QU'EN EST-IL DES CONTRIBUABLES ?

Le bureau du programme CHIPS exigera que toute entreprise ayant reçu plus de 150 millions de dollars rembourse l'argent si elle fait plus que ce qu'elle avait prévu. Il demandera également des détails sur tout rachat d'actions prévu et donnera la préférence aux demandeurs qui promettent de les limiter ou de s'en abstenir.