GM et Samsung vont construire dans l'Indiana une usine de batteries pour voitures électriques

13 juin (Reuters) - General Motors et Samsung SDI , une filiale du conglomérat sud-coréen Samsung Electronics, vont investir plus de trois milliards de dollars (2,77 milliards d'euros) dans la construction d'une usine de cellules de batteries pour véhicules électriques dans l'Indiana, a déclaré mardi le gouverneur de l'État.

Les deux entreprises avaient déclaré en avril leur intention d'investir dans la construction de cette usine commune aux Etats-Unis, mais n'avaient pas précisé le lieu d'implantation.

L'usine, qui doit entrer en service en 2026 près de la ville de New Carlisle et créer 1.700 emplois, prévoit de développer une capacité de production annuelle de 30 gigawattheures (GWh). Elle produira des cellules de batteries prismatiques et cylindriques à haute teneur en nickel.

"En s'implantant solidement dans l'Indiana avec GM, Samsung SDI fournira des produits présentant le plus haut niveau de sécurité et de qualité afin d'aider les États-Unis à entrer dans l'ère des véhicules électriques", a déclaré Yoonho Choi, PDG de Samsung SDI, cité dans un communiqué.

GM prévoit de construire 400.000 véhicules électriques (VE) en Amérique du Nord entre 2022 et la première moitié de 2024 et d'augmenter sa capacité à un million d'unités par an en Amérique du Nord en 2025. (Reportage David Shepardson, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)