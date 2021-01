Intel affiche des prévisions supérieures aux attentes

Données financières KRW USD EUR CA 2020 235 928 Mrd 214 Mrd 176 Mrd Résultat net 2020 26 667 Mrd 24,2 Mrd 19,9 Mrd Tréso. nette 2020 93 685 Mrd 85,2 Mrd 70,1 Mrd PER 2020 21,8x Rendement 2020 1,95% Capitalisation 589 794 Mrd 536 Mrd 441 Mrd VE / CA 2020 2 499x VE / CA 2021 2 252x Nbr Employés - Flottant 82,9% Graphique SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 39 Objectif de cours Moyen 97 820,51 KRW Dernier Cours de Cloture 88 100,00 KRW Ecart / Objectif Haut 43,0% Ecart / Objectif Moyen 11,0% Ecart / Objectif Bas -31,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Hyun-Suk Kim Co-President, Co-CEO & Director Dongjin Koh Co-President, Co-CEO & Director Kinam Kim President, Co-CEO & Director Tae Moon Roh Co-President & Head-Research & Development Jae-Wan Park Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 8.77% 530 433 APPLE INC. -3.66% 2 221 175 XIAOMI CORPORATION -6.78% 103 734 WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD 28.99% 24 781 MERRY ELECTRONICS CO., LTD. -8.87% 1 006 FOCUSRITE PLC -4.42% 812