Lorsque Choi Jinseog, ancien cadre de Samsung, a décroché un contrat avec Foxconn (Taïwan) en 2018, il a utilisé le réseau de fournisseurs de son ancien employeur pour voler des secrets afin d'aider son nouveau client à mettre en place une usine de puces en Chine, selon un acte d'accusation scellé par les procureurs sud-coréens.

Les procureurs ont annoncé l'acte d'accusation le 12 juin, affirmant que le vol a causé plus de 200 millions de dollars de dommages à Samsung Electronics, sur la base des coûts estimés que Samsung a dépensés pour développer les données volées. L'annonce n'a pas nommé Choi et n'a donné que peu de détails, bien que certains médias aient par la suite identifié Choi et ses liens avec Foxconn.

L'acte d'accusation inédit de 18 pages, examiné par Reuters, fournit des détails sur l'affaire contre Choi, notamment sur la manière dont il aurait volé les secrets commerciaux de Samsung et sur le projet d'usine de Foxconn.

M. Choi, qui est détenu en prison depuis la fin du mois de mai, a nié toutes les accusations par l'intermédiaire de son avocat, Kim Pilsung.

La société de conseil de Choi, Jin Semiconductor, basée à Singapour, a remporté le contrat avec Foxconn vers le mois d'août 2018, selon l'acte d'accusation.

En quelques mois, Choi a débauché "un grand nombre" d'employés de Samsung et de ses filiales et a obtenu illégalement des informations secrètes liées à la construction d'une usine de puces auprès de deux entrepreneurs, affirment les procureurs.

Jin Semiconductor a utilisé illégalement des informations confidentielles concernant la gestion des salles blanches de semi-conducteurs obtenues auprès de Cho Young-sik, qui travaillait chez l'un des entrepreneurs, Samoo Architects & Engineers, selon l'acte d'accusation.

Les salles blanches sont des installations de fabrication dont l'environnement clos est conçu pour éliminer la poussière et les autres particules susceptibles d'endommager les puces hautement sensibles. Samoo avait participé en 2012 à la construction de l'usine de puces de Samsung à Xian, en Chine.

Les procureurs affirment que la société de Choi a également obtenu illégalement des plans de l'usine chinoise de Samsung de la part de Chung Chan-yup, un employé de HanmiGlobal, qui a supervisé sa construction et l'agencement des étages impliquant le processus de fabrication des puces. Selon l'acte d'accusation, il reste à établir comment les informations relatives à l'agencement des étages ont été obtenues.

L'avocat de Choi a vigoureusement rejeté les allégations présentées dans l'acte d'accusation.

"Ce que les procureurs prétendent avoir été volé n'a rien à voir avec la manière de concevoir ou de fabriquer des puces. Par exemple, il existe des normes internationales d'ingénierie publique pour la construction de salles blanches, et Samsung n'est pas le seul à en disposer", a déclaré M. Kim.

"Le plan d'une usine ? Vous pouvez prendre une photo sur Google Maps et les experts sauraient ce qui se trouve à l'intérieur de chaque bâtiment", a déclaré M. Kim en montrant une photo satellite de l'usine de Samsung à Xian, en Chine.

L'usine n'a jamais été construite après le retrait de Foxconn, selon l'avocat de Chois et une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

Dans un communiqué, Foxconn a déclaré qu'elle était "consciente des spéculations autour de l'affaire judiciaire en Corée du Sud", mais qu'elle ne commentait pas les enquêtes en cours.

"Nous respectons les lois et les règlements qui régissent les juridictions dans lesquelles nous opérons", a déclaré Foxconn.

L'acte d'accusation n'accuse pas Foxconn d'actes répréhensibles.

Samsung Electronics, le plus grand fabricant de puces mémoire au monde, a refusé de commenter l'affaire, invoquant les enquêtes en cours.

Samoo a déclaré à Reuters qu'elle n'était pas impliquée dans les activités présumées exposées par les procureurs. Cho n'a pas été inculpé et n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

HanmiGlobal a également déclaré que l'allégation était liée à une personne et que l'entreprise n'était pas impliquée. Son employé, M. Chung, a été accusé par les procureurs sud-coréens d'avoir divulgué des secrets d'affaires. Un avocat de M. Chung n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

SECRETS COMMERCIAUX

Selon l'acte d'accusation, Samsung traite les documents obtenus par M. Choi comme des documents "strictement confidentiels" et les protège à plusieurs niveaux, en n'autorisant l'accès qu'aux personnes habilitées au sein de l'entreprise et chez ses partenaires tiers.

Âgé de 65 ans, M. Choi était autrefois considéré comme une star de l'industrie sud-coréenne des puces électroniques. Il a travaillé chez Samsung pendant 17 ans, où il a mis au point des puces mémoire DRAM et travaillé sur la technologie de traitement des plaquettes, remportant des récompenses internes pour avoir fait progresser la technologie DRAM de l'entreprise, avant de quitter l'entreprise en 2001.

Il a ensuite travaillé pendant plus de huit ans chez son rival SK Hynix, où il a occupé le poste de directeur de la technologie pour ses divisions de fabrication et de recherche et a contribué à redresser ce fabricant de puces déficitaire.

Selon l'acte d'accusation, la nouvelle usine de Foxconn avait une capacité prévue de 100 000 plaquettes par mois utilisant la technologie des puces de mémoire DRAM à 20 nanomètres. Bien qu'elle ait des années de retard sur la dernière technologie de 12 et 14 nanomètres de Samsung, la DRAM à 20 nanomètres est toujours considérée comme une "technologie de base nationale" par la Corée du Sud.

Le gouvernement sud-coréen interdit le transfert de ces technologies à l'étranger, sauf dans le cadre d'une licence ou d'un partenariat légalement approuvé.

Lee Jong-hwan, professeur d'ingénierie des puces à l'université de Sangmyung, a déclaré que les informations permettant de créer des conditions optimales pour les salles blanches et l'agencement des usines étaient essentielles pour atteindre des taux de rendement élevés pour les puces, ce qui aurait aidé les capacités nationales de fabrication de puces de la Chine.

M. Lee a fait remarquer que certaines données obtenues par M. Choi pourraient s'avérer non sensibles : "Mais maintenant que la Chine souhaite rattraper les entreprises sud-coréennes, toutes les données relatives à la technologie des 10 et 20 nanomètres auraient été utiles."

LIEN AVEC LA CHINE

Choi a signé un contrat de consultation préliminaire vers 2018 avec Foxconn pour construire l'usine de puces potentiellement à Xian, a déclaré son avocat.

Cependant, Foxconn a mis fin au contrat juste un an plus tard et n'a versé que des salaires liés au projet, a déclaré l'avocat. Il a refusé de commenter les raisons pour lesquelles Foxconn a mis fin au contrat ou de fournir plus de détails, citant la sensibilité de l'affaire.

La personne ayant une connaissance directe de l'affaire a déclaré que les procureurs ont découvert que Foxconn avait accepté de fournir 8 billions de wons (6 milliards de dollars) pour construire l'usine, et que Foxconn avait également versé plusieurs millions de dollars à l'entreprise de Choi chaque mois jusqu'à ce qu'elle se retire du contrat pour des raisons que l'acte d'accusation n'a pas divulguées.

L'état financier de Jin Semiconductor en 2018 indique qu'elle a conclu un accord avec "un client important" pour la fourniture de main-d'œuvre qualifiée au cours des cinq prochaines années. Le client a payé une avance de 17 994 217 dollars à la société, selon la déclaration.

Foxconn, officiellement appelé Hon Hai Precision Industry Co Ltd, n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées par Reuters sur d'éventuels paiements ou accords avec Jin Semiconductor ou Choi.

L'avocat de M. Choi a déclaré que son client pourrait servir de bouc émissaire dans une campagne menée par le gouvernement sud-coréen, pris dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis, qui cherche à ralentir les progrès de la Chine dans le domaine de la fabrication de puces.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré ce mois-ci que la concurrence dans l'industrie des puces était une "guerre totale".

"Il pourrait s'agir d'un exemple pour le programme de l'administration actuelle, comme les fuites de technologie vers la Chine", a déclaré Pilsung, l'avocat de Choi.

Un représentant du ministère public a refusé de commenter la suggestion selon laquelle Choi était un bouc émissaire.

Choi est inculpé avec cinq autres employés, anciens ou actuels, de Jin Semiconductor, ainsi qu'avec un employé d'un sous-traitant de Samsung. Le procès doit débuter le 12 juillet, selon les archives du tribunal. (1 $ = 1 294,4600 won) (Reportage de Ju-min Park et Heekyong Yang ; Reportage complémentaire de Ben Blanchard à Taipei, Chen Lin à Singapour et Josh Ye à Hong Kong ; Rédaction de Miyoung Kim et Lincoln Feast).