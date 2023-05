LG Display fournira des panneaux TV OLED à Samsung Elec - sources

La société sud-coréenne LG Display Co Ltd commencera à fournir des panneaux de télévision haut de gamme à Samsung Electronic Co Ltd dès ce trimestre, ont déclaré trois sources, dans le cadre d'un accord qui aiderait le fabricant d'écrans plats déficitaire à devenir rentable.

LG Display vise à fournir 2 millions d'unités l'année prochaine et à augmenter les livraisons à 3 millions et 5 millions d'unités les années suivantes, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire. Les premières livraisons à Samsung concerneront probablement des écrans OLED blancs (WOLED) de 77 et 83 pouces.

Pour Samsung, l'accord souligne la façon dont il cherche à se développer dans les téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques (OLED) haut de gamme, alors que la concurrence s'intensifie dans le bas de gamme avec les vendeurs chinois. Les panneaux OLED coûtent près de cinq fois plus cher que les panneaux d'affichage à cristaux liquides (LCD).

Grâce à cet accord, Samsung pourrait dépasser Sony Corp en tant que deuxième fournisseur mondial de téléviseurs OLED.

Les analystes ont supposé que LG Display était en pourparlers pour fournir des panneaux de télévision OLED à un nouveau client. Reuters est le premier à rapporter les détails de l'accord avec Samsung Electronics.

Toutes les sources ont refusé d'être nommées car l'accord n'est pas public.

LG Display et Samsung Electronics se sont tous deux refusés à tout commentaire.

Samsung Electronics, le plus grand fabricant de téléviseurs au monde, a été plus lent que son rival local LG Electronics Inc à adopter les téléviseurs OLED, arguant que la technologie est plus adaptée aux petits appareils tels que les smartphones et les tablettes, en partie à cause du coût élevé des panneaux.

Pour LG Display, l'expédition de 2 millions de panneaux OLED sera un coup de pouce majeur, d'une valeur d'au moins 1,5 milliard de dollars et représentant environ 20 à 30 % de sa capacité totale de fabrication de panneaux OLED de grande taille, ce qui lui permettra d'atteindre sa pleine capacité, selon les analystes.

L'entreprise a exploité son usine OLED en deçà de sa pleine capacité en raison d'une base de clientèle limitée et de la baisse de la demande de nouveaux téléviseurs due à une pandémie, dans un contexte d'inflation galopante et de ralentissement de l'économie.

LG Display fournit des panneaux de télévision OLED à LG Electronics et à Sony. Elle fournit également des écrans de smartphones à Apple Inc.

Samsung Electronics possède sa propre unité de fabrication d'écrans, Samsung Display, qui se concentre sur les écrans OLED pour les téléphones portables fabriqués par Apple et Samsung.

Dans le domaine des téléviseurs OLED, Samsung détient actuellement une part de marché de 6,1 %, derrière LG Electronics (54,6 %) et Sony (26,1 %), selon le cabinet d'études de marché Omdia.

Le marché devrait croître de près de 6 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars cette année et 12,9 milliards de dollars d'ici 2027, selon Omdia. (1 $ = 1 320,9300 wons) (Reportage de Heekyong Yang ; Rédaction de Miyoung Kim et Sonali Paul)