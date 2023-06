La Corée du Sud condamnée à payer à Elliott environ 109 millions de dollars au total dans le cadre de la fusion de Samsung en 2015

Le gouvernement sud-coréen a été condamné à verser au fonds spéculatif Elliott environ 108,5 millions de dollars, ont déclaré Elliott et le ministère de la Justice mardi, dans le cadre d'une affaire de règlement de différend découlant de la fusion en 2015 de deux filiales de Samsung.

Le tribunal de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a partiellement accepté la demande d'Elliott Investment Management pour environ 770 millions de dollars, après que le fonds activiste américain ait poursuivi le gouvernement sud-coréen pour le rôle du Service national des pensions (NPS) géré par l'État dans l'approbation de la fusion de 8 milliards de dollars entre Cheil Industries et Samsung C&T.

Elliott était un actionnaire minoritaire de Samsung C&T et s'est opposé à l'opération, estimant que les conditions de la fusion étaient indûment défavorables à l'entreprise.

Le NPS, qui a approuvé la fusion, détenait une participation plus importante dans Samsung C&T et disposait d'une voix prépondérante.

En 2022, la Cour suprême de Corée du Sud a confirmé la condamnation à une peine de prison de Moon Hyung-pyo, ancien ministre de la santé et de la protection sociale, pour avoir fait pression sur le NPS afin qu'il approuve la fusion dans le cadre d'un scandale de corruption impliquant l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye, qui a été démise de ses fonctions.

Le tribunal d'arbitrage a ordonné au gouvernement sud-coréen de verser à Elliott environ 53,6 millions de dollars de dommages et intérêts, plus les intérêts différés, ainsi que 28,9 millions de dollars de frais de justice, a déclaré le ministère de la justice, sans donner plus de détails.

Le ministère a indiqué qu'il annoncerait ultérieurement ses projets futurs. Elliott a salué la décision dans une déclaration et a exhorté la Corée du Sud à "payer la sentence finale plutôt que de poursuivre des procédures juridiques sans fondement pour contester la décision du Tribunal". (Reportage de Joyce Lee ; Rédaction de Sandra Maler)