La "Gen MZ" de Corée du Sud se lance dans le "métavers".

L'ingénieur sud-coréen Shaun a de grands projets pour transformer les parcelles de terrain qu'il a achetées pour des millions de wons (milliers de dollars) au cours des dernières années en sources de revenus à long terme.

"Je prévois de concevoir mon bâtiment de manière à pouvoir accueillir des spectacles de K-pop et des projections de K-drama", a déclaré à Reuters cet investisseur de 30 ans. "Cela peut probablement conduire à un modèle commercial rentable d'ici deux à trois ans".

Et la construction ne sera pas entravée par une quelconque pénurie de main-d'?uvre ou une augmentation des coûts due à une pandémie de coronavirus. Le grand projet de Shaun se déroule dans le monde virtuel basé sur la blockchain, Decentraland.

Le "metaverse https://www.reuters.com/business/metaverse-bet-crypto-rich-investors-snap-up-virtual-real-estate-2021-04-19" est peut-être une perspective futuriste pour la majeure partie du monde, mais c'est de plus en plus une réalité en Corée du Sud, où la flambée des prix de l'immobilier et les inégalités de revenus ont attiré la "génération MZ" dans des mondes en ligne alternatifs.

Leurs avatars numériques jouent à des jeux, se promènent avec leurs amis, organisent des rencontres sociales, font du shopping et des fêtes - et élaborent des plans pour construire des villes et des entreprises rentables.

Shaun, qui a refusé d'être identifié autrement que par le nom de son avatar Decentraland, s'est progressivement immergé dans la plateforme au cours des trois dernières années.

Les utilisateurs peuvent acheter des terrains dans ce monde virtuel dans le but d'y héberger des entreprises réelles, comme une boîte de nuit dont l'accès est facturé aux utilisateurs. Comme dans le monde réel, le succès des entreprises et des communautés qui les entourent peut augmenter la valeur de votre terrain virtuel.

Les gestionnaires d'investissements, les entreprises de télécommunications et même le gouvernement sud-coréen s'y sont mis.

Samsung Asset Management s'attend à ce que son Samsung Global Metaverse Fund, lancé fin juin, atteigne facilement son objectif de 100 milliards de wons (86,49 millions de dollars) d'ici à la fin 2021, avec un apport quotidien de 1 à 2 milliards de wons.

Choi Byung-geun, vice-président de Samsung Asset Management, a déclaré que l'intérêt pour le metaverse avait augmenté depuis la pandémie, les gens travaillant à distance. Le fonds Samsung a été lancé deux semaines seulement après le KB Global Metaverse Economy Fund de KB Asset Management.

"Les grandes entreprises technologiques mondiales, telles que Facebook, voyant leur orientation commerciale évoluer vers le métavers, le secteur engrange de l'argent", a déclaré M. Choi.

SK Telecom, le plus grand opérateur mobile du pays, a lancé en juillet un métavers "ifland" où les utilisateurs peuvent accueillir et participer à des réunions avec d'autres avatars animés.

"Comme la tendance sociale a évolué vers le non-face-à-face en raison de l'ère de la pandémie, la demande a bondi", a déclaré un responsable de SK Telecom à Reuters. "Des milliers de salles sont créées chaque jour et des dizaines de milliers d'utilisateurs quotidiens".

SK Telecom fait partie d'une "Metaverse Alliance" lancée par le gouvernement sud-coréen à la mi-mai et qui regroupe plus de 200 entreprises et institutions.

Un responsable du ministère des sciences et des TIC a déclaré à Reuters que le gouvernement espérait jouer un rôle de premier plan dans l'industrie des métavers. Dans un budget de 604,4 trillions de wons pour 2022 dévoilé la semaine dernière, le gouvernement a affecté 9,3 trillions de wons à l'accélération de la transformation numérique et à la promotion de nouvelles industries telles que le metaverse.

LA GÉNÉRATION MZ

Les Sud-Coréens se sont montrés particulièrement ouverts aux attraits du métaverse, même si l'on ne sait toujours pas dans quelle mesure une réplication complète de la vie réelle est possible, ni combien de temps il faudra pour la développer.

Les experts sociaux attribuent cet intérêt à la génération MZ mécontente - un terme inventé dans le pays qui fusionne les Millennials et la génération Z, englobant les personnes nées entre 1981 et le début des années 2010.

Alors que la pandémie de coronavirus s'éternise, un nouveau lexique a vu le jour en Corée du Sud pour l'économie "sans contact" - le contraire du "contact".

"L'engouement pour le métaverse reflète la tristesse et la colère de la génération MZ en raison de la polarisation", explique Kim Sang-kyun, professeur d'ingénierie industrielle à l'université nationale de Kangwon, qui a publié deux livres à succès sur le métaverse depuis fin 2020.

"Ils ne considèrent pas le métavers comme une alternative ou un remplacement de la réalité, au lieu de cela, c'est juste une autre partie de leur vie", a déclaré Kim. "Ils sont la génération qui communique avec le monde par le biais d'appareils depuis sa naissance, contrairement à l'ancienne génération."

Pour Choi Ji-ung, 37 ans, c'est la frustration liée aux prix de l'immobilier et aux réglementations du monde physique qui l'a poussé à acheter une propriété sur la plateforme Earth 2, basée sur la géolocalisation.

L'investissement de 50 millions de wons de Choi dans le quartier huppé de Gangnam à Séoul sur Earth 2 est quelque chose dont il ne peut que rêver dans le monde réel.

"C'était facile à acheter et pas aussi cher que je le pensais", a-t-il déclaré.

De nombreuses plateformes de métavers sont alimentées par des jetons non fongibles (NFT), des actifs numériques immatériels qui englobent tout, des ?uvres d'art et des vidéos aux vêtements et aux avatars, et qui sont achetés avec des cryptomonnaies.

Decentraland propose un nombre limité de parcelles de terrain numériques, ou LAND, sous la forme de NFT qui sont acquis à l'aide de MANA, un jeton fongible qui fait office de monnaie du jeu. MANA, un altcoin, peut être acheté avec de la monnaie fiduciaire sur des échanges limités de cryptomonnaies ou dans un échange avec des monnaies numériques comme le bitcoin ou l'éther.

Comme dans le monde réel, les parcelles de terrain situées plus près des quartiers populaires ont plus de valeur que les autres. Certaines parcelles de terrain qui se vendaient environ 20 dollars chacune lors du lancement de Decentraland en 2017 changent de mains pour des centaines de milliers de dollars.

À mesure que la plateforme se développe, Shaun et d'autres propriétaires fonciers pensent qu'ils pourront gagner de l'argent en utilisant leurs terrains pour diverses entreprises commerciales, comme la construction de salles de concert et la facturation des entrées pour les spectacles.

Les modifications et les développements de Decentraland sont supervisés par la Fondation Decentraland, qui a été créée en tant qu'organisation à but non lucratif pour agir au nom des utilisateurs.

PROMOTEURS IMMOBILIERS

Wang Keun-il, un entrepreneur fintech de 36 ans, possède des terrains à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, dans la Cité du Vatican et en Égypte sur Earth 2, où il prévoit de créer une activité touristique ou éducative rentable.

Earth 2, lancé en novembre, n'est pas un environnement métavers à part entière, mais plutôt une place de marché pour la vente de tuiles numériques qui représentent des parties de la Terre. Les utilisateurs ne peuvent actuellement pas "entrer" dans la terre qu'ils ont achetée, ce qui signifie que Wang a fait le pari d'un monde qui n'est pas encore matérialisé.

Le directeur général de Earth 2, Shane Isaac, a déclaré à Reuters que les Sud-Coréens étaient les utilisateurs les plus actifs de la plate-forme, sur la base de l'auto-affiliation, dépensant environ 9,1 millions de dollars, suivis par les États-Unis avec 7,5 millions de dollars et l'Italie avec 3,9 millions de dollars.

Decentraland a déclaré que sa plate-forme comptait plus de 7 067 utilisateurs actifs de Corée du Sud au cours des 30 jours précédant le 1er septembre, ce qui la place en deuxième position derrière les États-Unis.

"Les gens n'oublieront pas ou ne s'éloigneront pas de l'industrie une fois que les choses reviendront à quelque chose qui ressemble à la normalité", a déclaré à Reuters Dave Carr, un responsable de la communication de la Fondation Decentraland.

"Si quoi que ce soit, cette période définira les entités et les expériences les plus importantes, les plus précieuses ou les plus pertinentes."

Sur le marché boursier, les achats nets de la société de jeux Roblox Corp en ont fait la première action étrangère achetée en juin et juillet, selon les données du Korea Securities Depository (KSD).

Les actions des entreprises locales de technologie AR et VR MAXST et WYSIWYG STUDIOS ont grimpé en flèche ces derniers mois.

Choi, l'investisseur de Earth 2, est conscient des pièges potentiels du métavers, mais il est enthousiaste : "Selon le point de vue, certains pourraient voir cela comme une chose ridicule ou une bulle, mais d'autres y voient une opportunité." (1 $ = 1 156,2500 wons)