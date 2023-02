La production industrielle du Vietnam augmente en février malgré la baisse de la production de smartphones

Mais, signe de la prudence des directeurs d'usine dans un contexte mondial incertain, la production de smartphones et de pièces détachées de téléphones portables, dont le Vietnam est l'un des plus grands producteurs au monde, a chuté malgré une hausse des exportations.

L'agence des statistiques du pays a déclaré mardi que les exportations du Vietnam ont augmenté de 11 % en février par rapport à l'année précédente et que la production industrielle a augmenté de 3,6 % au cours du même mois.

La hausse de la production en février fait suite à une baisse de 8 % en glissement annuel de la production en janvier, lorsque l'activité ralentit généralement pour la semaine de célébrations du Nouvel An lunaire.

Au cours des deux premiers mois de l'année, la production industrielle a diminué de 6,3 % par rapport à la même période de l'année dernière.

La production de smartphones dans le pays qui abrite les principales usines Samsung a baissé de près de 10 % sur l'année et la production de pièces détachées pour téléphones portables a chuté de près de 15 %.

Les exportations de smartphones ont toutefois augmenté de 14,7 %, signe possible que les entreprises ont réduit leurs stocks en février.

La production de chaussures a augmenté de près de 19% en février sur l'année et les exportations ont grimpé de 4,1%, après une forte baisse en janvier. Au cours des deux premiers mois de l'année, les exportations de chaussures étaient encore en baisse de 16% par rapport à la même période de l'année dernière.

La société taïwanaise Pou Chen Corp, le plus grand fabricant mondial de chaussures de sport de marque et l'un des principaux fournisseurs de Nike et d'Adidas, prévoit de supprimer environ 6 000 emplois au Vietnam en raison de la faiblesse de la demande, ont déclaré deux responsables locaux au courant des plans de la société au début du mois de février.

Au total, les exportations du Vietnam ont fortement augmenté en février pour atteindre 25,88 milliards de dollars, après une chute de 21,3 % en janvier.

Les importations ayant baissé de 6,7 % en février, le pays a enregistré un excédent commercial de 2,3 milliards de dollars au cours du mois.