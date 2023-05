Le Vietnam envisage d'accorder des aides de plusieurs millions de dollars à Samsung et à d'autres entreprises pour compenser les taxes mondiales - source

Samsung et d'autres entreprises étrangères font pression sur le Viêt Nam pour qu'il introduise une réforme de plusieurs millions de dollars qui les dédommagerait des prélèvements plus élevés auxquels elles seront soumises à partir de l'année prochaine dans le cadre d'une révision mondiale des règles fiscales, a déclaré une source impliquée dans les négociations.

Les discussions précèdent l'introduction, à partir de janvier, d'un taux d'imposition minimum de 15 % pour les grandes multinationales, dans le cadre d'une réforme mondiale historique menée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le Viêt Nam s'est engagé à se conformer à la règle de l'OCDE, ce qui a pour effet de porter le taux d'imposition à 15 % pour de nombreuses multinationales opérant dans le pays et qui sont actuellement imposées à un taux bien inférieur grâce à diverses mesures d'incitation.

La règle mondiale veut que les entreprises qui paient moins d'impôts dans une juridiction à faible taux d'imposition soient soumises à un prélèvement supplémentaire dans leur pays d'origine.

Un prélèvement complémentaire signifie que les entreprises étrangères pourraient retirer de précieuses devises du Viêt Nam pour se conformer à la règle, et la décision de Hanoi de mettre en œuvre le taux d'imposition plus élevé de 15 % et les plans de compensation visent à empêcher que cela ne se produise.

Le pays d'Asie du Sud-Est, qui dépend fortement des investissements étrangers pour dynamiser son économie, craint que la règle transfrontalière ne le rende moins attrayant pour les grandes multinationales.

"Si ce problème n'est pas entièrement résolu, la compétitivité du Viêt Nam diminuera", a déclaré Hong Sun, président de la Korea Chamber of Business in Vietnam, soulignant que les investisseurs sud-coréens étaient particulièrement sensibles à ces changements.

Lors d'une réunion avec des représentants du gouvernement en avril, les géants coréens de la technologie Samsung Electronics et LG Electronics, le fabricant américain de puces Intel et l'Allemand Bosch faisaient partie de la demi-douzaine de grands investisseurs qui ont fait pression pour obtenir des compensations, selon la source qui a assisté à la réunion.

Sous la pression, le gouvernement prépare un projet de résolution qui pourrait être approuvé par le Parlement en octobre, proposant des compensations partielles aux grandes entreprises, a déclaré la source, refusant d'être nommée parce que les discussions sont internes.

Aucune des entreprises n'a répondu aux demandes de commentaires.

Les entreprises ont investi des dizaines de milliards de dollars dans le pays et sont des employeurs importants. Samsung, par exemple, est le plus gros investisseur étranger au Viêt Nam, emploie 160 000 personnes et produit la moitié de ses smartphones dans le pays, ce qui représente près d'un cinquième des exportations totales du pays.

Le taux d'imposition de Samsung varie selon les districts et se situait entre 5,1 % et 6,2 % en 2019 dans les deux provinces du nord où il produit des smartphones, selon les données du gouvernement citées par les médias locaux.

En vertu de la résolution proposée sur les compensations, qui est encore sujette à des changements, les entreprises ayant d'importants investissements au Vietnam seraient autorisées à recevoir des dons en espèces après impôt ou des crédits d'impôt remboursables pour soutenir leurs dépenses de fabrication ou de recherche.

Le coût total de la mesure envisagée est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars par an, a indiqué la source, précisant que la facture pour le Viêt Nam s'élèverait à au moins 200 millions de dollars par an.

Toutefois, les coûts devraient correspondre approximativement aux recettes supplémentaires que le Viêt Nam devrait tirer des taxes plus élevées qu'il imposera aux grandes multinationales dans le cadre des nouvelles règles mondiales, a déclaré la source.

Les petites entreprises qui n'entrent pas dans le champ d'application des nouvelles règles mondiales pourraient également bénéficier d'une aide, selon la source. Cela devrait permettre de réduire les frictions potentielles avec les règles de l'OCDE.

Le ministère vietnamien de la planification et de l'investissement et l'OCDE n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. (Reportage de Francesco Guarascio @fraguarascio ; reportages complémentaires de Khanh Vu et Phuong Nguyen à Hanoi et Leight Thomas à Paris ; rédaction de Miyoung Kim et Shri Navaratnam)