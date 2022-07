Le bénéfice d'exploitation a atteint 14,1 trillions de wons (10,8 milliards de dollars) pour le trimestre clos le 30 juin, contre 12,57 trillions de wons un an plus tôt, a déclaré le premier fabricant mondial de puces mémoire et de smartphones.

Ce chiffre est légèrement supérieur à la propre estimation de la société, qui était de 14 000 milliards de wons au début du mois.