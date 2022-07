Le plus grand fabricant de puces mémoire et de smartphones au monde a estimé que son bénéfice a augmenté à 14 000 milliards de wons (10,73 milliards de dollars) au cours des trois mois clos le 30 juin - son bénéfice le plus élevé au deuxième trimestre depuis 2018 - contre 12 500 milliards de wons un an plus tôt.

(1 $ = 1 304,4400 wons)