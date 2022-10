Le bénéfice de Samsung Elec au 3e trimestre a probablement chuté de 32 % en raison de la baisse de la demande

Samsung Electronics Co Ltd a annoncé vendredi une probable baisse de 32% de son bénéfice d'exploitation trimestriel, la demande d'appareils électroniques, et des puces mémoire qui les alimentent, ayant diminué en raison d'un ralentissement économique.

Le plus grand fabricant mondial de puces mémoire et de smartphones a estimé que son bénéfice est tombé à 10,8 trillions de wons (7,67 milliards de dollars) en juillet-septembre - sa première baisse en glissement annuel depuis près de trois ans - contre 15,8 trillions de wons un an plus tôt. (1 $ = 1 407,6400 wons) (Reportage de Joyce Lee ; Montage de Muralikumar Anantharaman)