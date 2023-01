Le plus grand fabricant mondial de puces mémoire, de smartphones et de téléviseurs a estimé que son bénéfice a chuté à 4,3 trillions de wons (3,37 milliards de dollars) pour la période octobre-décembre, contre 13,87 trillions de wons un an plus tôt.

(1 $ = 1 274,1900 wons)