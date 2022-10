Le premier fabricant mondial de puces mémoire et de smartphones a déclaré que le bénéfice d'exploitation a chuté à 10,85 trillions de wons (7,66 milliards de dollars) pour le trimestre juillet-septembre, contre 15,8 trillions de wons un an plus tôt.

Ce chiffre est conforme à l'estimation de la société, qui était de 10,8 billions de wons au début du mois.

(1 $ = 1 416,8000 wons)