Le bénéfice de Samsung Electronics au quatrième trimestre augmente grâce à la demande de puces pour serveurs et aux marges des fonderies.

Samsung Electronics Co Ltd a déclaré vendredi que son bénéfice d'exploitation d'octobre à décembre a probablement bondi de 52% en glissement annuel pour atteindre son bénéfice le plus élevé au quatrième trimestre en quatre ans, aidé par une solide demande de puces mémoire pour serveurs et des marges plus élevées dans la fabrication de puces en sous-traitance.

Le plus grand fabricant mondial de puces mémoire et de smartphones a estimé son bénéfice du quatrième trimestre à 13,8 trillions de wons (11,5 milliards de dollars).

Ce résultat n'est pas conforme à l'estimation SmartEstimate de Refinitiv, qui était de 15,2 trillions de wons. Les analystes l'ont attribué à des coûts tels que les primes des employés, les coûts de marketing pour son activité mobile et les coûts de montée en puissance des nouveaux panneaux d'affichage, qui se sont répercutés sur le trimestre.

Le chiffre d'affaires a probablement augmenté de 23 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 76 000 milliards de wons, a déclaré Samsung dans un bref communiqué préliminaire sur ses résultats.

L'entreprise devrait publier des résultats détaillés plus tard dans le mois.

Bien que les prix des puces mémoire aient baissé au cours du trimestre, l'augmentation de la demande des clients de serveurs a fait augmenter les expéditions de Samsung d'un trimestre à l'autre, tant pour les puces DRAM, largement utilisées dans les centres de données, que pour les puces de mémoire flash NAND, utilisées pour le stockage de données dans les appareils technologiques, selon les analystes. (1 $ = 1 204,0400 wons) (Reportage de Joyce Lee ; édition de Richard Pullin)