Le plus grand fabricant mondial de puces mémoire et de téléviseurs a estimé que son bénéfice d'exploitation était tombé à 600 milliards de wons (455,50 millions de dollars) en janvier-mars, contre 14,12 trillions de wons un an plus tôt, dans une courte déclaration préliminaire de résultats.

(1 $ = 1 317,2300 wons)