Le bénéfice trimestriel de Samsung devrait atteindre son niveau le plus bas depuis 14 ans en raison de la surabondance de puces électroniques

Le lancement d'un nouveau smartphone phare devrait avoir soutenu les bénéfices de la téléphonie mobile, mais sa division des puces a probablement enregistré des pertes trimestrielles de plus de 3 billions de wons (2,3 milliards de dollars) en raison de la chute des prix des puces mémoire et de la réduction de la valeur de ses stocks, ont déclaré les analystes.

Samsung, premier fabricant mondial de puces mémoire, de téléviseurs et de smartphones en 2022, est un indicateur des tendances de la consommation mondiale. La société devrait annoncer ses résultats préliminaires pour le premier trimestre vendredi et ses résultats complets plus tard dans le mois, au cours d'une période habituellement faible sur le plan saisonnier.

Le bénéfice d'exploitation a probablement chuté à 1,08 trillion de wons au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, selon une estimation SmartEstimate de Refinitiv réalisée par 27 analystes, avec une pondération en faveur de ceux qui sont plus régulièrement précis.

Ce chiffre est le plus bas depuis le bénéfice de 590 milliards de wons enregistré au premier trimestre 2009, selon les données de l'entreprise, et se compare à un bénéfice d'exploitation de 14,12 trillions de wons l'année dernière.

Les prix des puces mémoires DRAM, largement utilisées dans les smartphones, les PC et les serveurs, ont chuté d'environ 20 % au cours du trimestre, tandis que les prix des puces flash NAND utilisées pour le stockage des données ont baissé de 10 à 15 %, selon les données de TrendForce.

Les clients, y compris les opérateurs de centres de données, les fabricants de smartphones et d'ordinateurs personnels, s'abstiennent d'acheter de nouvelles puces et préfèrent utiliser leurs stocks, car la demande des consommateurs pour les appareils technologiques reste faible en raison de la hausse de l'inflation.

Les acheteurs de puces restent également prudents quant à la réalisation de nouveaux investissements en raison de la montée en flèche des taux d'intérêt.

Ses rivaux Micron Technology et SK Hynix ont réduit leurs plans d'investissement en conséquence, s'attendant à ce que le ralentissement du marché des puces dure au moins jusqu'au second semestre de 2023.

Samsung, en revanche, n'a pas encore modifié ses plans d'investissement. Selon les analystes, le géant de la technologie profite de l'occasion pour accroître sa part de marché par rapport à ses concurrents afin de pouvoir tirer parti d'une éventuelle reprise de la demande.

En février, Samsung Electronics a déclaré qu'elle prévoyait d'emprunter 20 000 milliards de wons à son unité Samsung Display pour les utiliser comme fonds opérationnels jusqu'en août 2025.

Le bénéfice d'exploitation de l'activité mobile de Samsung a probablement chuté de 9 % pour atteindre 3,46 billions de wons au cours du trimestre de mars, selon une moyenne de sept estimations d'analystes.

Alors que la demande de smartphones est globalement atone, les modèles haut de gamme résistent mieux, selon les analystes.

Les bénéfices ont été décrochés par les modèles phares à plus forte marge, y compris la série S23 lancée au cours du trimestre, qui ont représenté environ 20 % des ventes totales, a déclaré Kim Woon-ho, analyste chez IBK Investment & Securities.

(1 $ = 1 308,3100 wons)