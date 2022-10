Le bénéfice trimestriel de Samsung va chuter de 25%, première baisse en près de trois ans

*

Bénéfice probable en baisse de 25% à 11,8 trln won -Refinitiv SmartEstimate

Ce serait le bénéfice trimestriel le plus bas depuis Q1 2021

Baisse de 32 % des bénéfices des puces au troisième trimestre - estimations des analystes

Le bénéfice de l'activité mobile pourrait baisser de 17%, selon les estimations des analystes.

SEOUL, 6 octobre (Reuters) - Le bénéfice de Samsung Electronics Co Ltd au troisième trimestre pourrait chuter de 25%, soit la première baisse en glissement annuel depuis près de trois ans, en raison du ralentissement économique qui pèse sur la demande d'appareils électroniques et de puces qui les alimentent.

À l'échelle mondiale, l'inflation est en hausse, les banques centrales relèvent agressivement les taux d'intérêt, les craintes de récession augmentent et l'incertitude quant aux retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie est omniprésente. En conséquence, les entreprises comme les consommateurs ont limité leurs dépenses.

Le bénéfice d'exploitation de Samsung, le plus grand fabricant mondial de puces mémoire et de smartphones, est probablement tombé à 11,8 trillions de wons (8,3 milliards de dollars) au cours du trimestre juillet-septembre, selon une SmartEstimate de Refinitiv réalisée par 22 analystes.

"En tant que premier fabricant mondial de puces mémoire, premier fabricant d'écrans OLED pour téléviseurs et téléphones portables et premier fabricant de smartphones, Samsung est très sensible à l'économie, ses bénéfices étant facilement liés à la demande", a déclaré Greg Roh, responsable de la recherche chez Hyundai Motor Securities.

Il s'agirait de la première baisse des bénéfices depuis le premier trimestre de 2020, au début de la pandémie, et du plus bas niveau de bénéfices trimestriels depuis le premier trimestre de 2021. Jusqu'à ce dernier trimestre, la demande robuste d'appareils, les gens étant contraints de rester à la maison, a permis au géant technologique sud-coréen de réaliser d'importants bénéfices.

Le bénéfice d'exploitation de l'activité puces de Samsung a probablement chuté de près d'un tiers à 6,8 trillions de wons, selon une moyenne de sept estimations.

Les prix de certaines puces mémoire DRAM, largement utilisées dans les smartphones et les PC, ont chuté de 14 % au cours du trimestre, tandis que les prix des puces flash NAND, utilisées dans le stockage des données, ont baissé de 8 %, selon les données de TrendForce.

Les actions de Samsung, qui annoncera ses résultats préliminaires à environ 8 h 40 heure locale vendredi (2340 GMT jeudi), ont chuté d'environ 30 % cette année. Cela se compare à une chute de 37 % pour l'indice Philadelphia Semiconductor.

L'activité mobile de Samsung devrait également voir ses bénéfices chuter, les prévisions tablant sur une baisse de 17% à 2,8 trillions de wons, bien que le lancement des nouveaux téléphones pliables de la société au cours du trimestre ait fait augmenter le prix de vente moyen.

Kim Yang-jae, analyste chez Daol Investment & Securities, estime que les livraisons de smartphones de Samsung ont baissé de 11 % au cours du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre environ 62,6 millions de smartphones, après que les canaux de distribution ont réduit les commandes.

La semaine dernière, le rival des puces mémoire, Micron Technology, a considérablement réduit ses investissements pour l'année prochaine et a averti que des temps plus difficiles l'attendaient.

(1 $ = 1 421,5600 wons) (Reportage de Joyce Lee ; édition d'Edwina Gibbs)