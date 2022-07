Le deuxième trimestre de Samsung est solide grâce à la demande de puces de serveur et aux perspectives de nuages de smartphones.

Le bénéfice d'exploitation du plus grand fabricant mondial de smartphones et de puces mémoire a probablement bondi à 14,46 billions de wons (11,2 milliards de dollars) au cours du trimestre, selon une SmartEstimate de Refinitiv réalisée par 24 analystes, contre 12,57 billions de wons un an plus tôt.

Ses bénéfices liés aux puces ont probablement augmenté de 49 % pour atteindre 10,3 trillions de wons, selon la moyenne de sept estimations. L'activité des puces représente environ la moitié des bénéfices du géant technologique sud-coréen.

Concernant les perspectives générales de la demande mondiale de puces mémoire, Park Sung-soon, analyste chez CAPE Investment & Securities, a déclaré que les entreprises américaines de centres de données telles qu'Amazon, Microsoft, Google d'Alphabet et Meta devraient continuer à acheter "pour répondre à la demande croissante de services en nuage".

Les stocks de puces de ces entreprises ne sont pas élevés par rapport aux niveaux de 2018, a ajouté M. Park.

Faisant valoir la forte demande de serveurs, le fournisseur taïwanais d'électronique à façon et fabricant de l'iPhone d'Apple Foxconn a relevé lundi ses perspectives pour l'ensemble de l'année et s'est dit optimiste pour le troisième trimestre.

Pourtant, les fabricants de puces du monde entier sont confrontés à un refroidissement de la demande après deux années fastes où les gens ont acheté des téléphones et des ordinateurs portables pour travailler à distance, ce qui a entraîné une pénurie de puces et a forcé les entreprises, y compris les constructeurs automobiles, à payer le prix fort pour les puces clés, faisant grimper leurs prix.

De plus, les récentes fermetures de COVID-19 en Chine ont étouffé la demande des consommateurs et stimulé l'inflation dans l'économie n°2 du monde, ce qui a entraîné une chute brutale des ventes de smartphones.

Les craintes d'un ralentissement sur les principaux marchés, y compris les États-Unis, en raison d'une inflation élevée et de la guerre en Ukraine, incitent également les consommateurs et les entreprises à resserrer leurs budgets.

CONSIDÉRABLEMENT AFFAIBLI

La semaine dernière, le fabricant rival de puces mémoire Micron Technology a prévu des revenus trimestriels nettement inférieurs aux prévisions et a déclaré que le marché s'était "considérablement affaibli en très peu de temps", bien qu'il soit confiant quant à la demande à long terme.

Le fournisseur de données TrendForce a déclaré que les prix des puces DRAM spécifiques, utilisées dans les appareils technologiques et les serveurs, ont chuté d'environ 12 % le mois dernier par rapport à l'année précédente, ce qui laisse présager des marges plus faibles pour les fabricants de puces au cours des prochains trimestres.

Selon les analystes, le bénéfice de l'activité mobile de Samsung devrait avoir baissé de quelque 17% à 2,7 trillions de wons par rapport à l'année précédente.

Ils s'attendent à ce que les expéditions de smartphones de la société aient chuté entre 61 et 68 millions d'unités au deuxième trimestre, contre 74 millions au premier.

Selon Gartner, les expéditions de smartphones en Chine - le plus grand marché de smartphones au monde - devraient diminuer de 18 % cette année.

Les actions de Samsung, qui annoncera ses résultats préliminaires jeudi, ont chuté d'environ 27 % cette année, contre une chute de 38 % de l'indice Philadelphia Semiconductor.

(1 $ = 1 295,5600 wons)