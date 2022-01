Le fournisseur de puces ASML prévoit une bonne année 2022 malgré un incendie.

La plus grande entreprise technologique d'Europe par sa capitalisation boursière a déclaré que l'incendie du 3 janvier avait endommagé une partie d'un bâtiment et provoqué des dégâts de fumée dans un second.

Le directeur général d'ASML, Peter Wennink, a déclaré que "l'impact attendu de l'incendie d'une partie d'un bâtiment sur notre site de Berlin est inclus" dans les prévisions de croissance pour 2022.

Selon une première évaluation effectuée le 7 janvier, les expéditions de produits DUV d'ASML ne seraient pas affectées, mais il était possible que les expéditions de produits EUV soient touchées, car le site de Berlin fabriquait une pièce nécessaire aux systèmes.

"Sur la base de nos connaissances actuelles, nous pensons pouvoir gérer les conséquences de cet incendie sans impact significatif sur la production de nos systèmes pour 2022", a déclaré M. Wennink dans un communiqué.

ASML tente d'accroître sa production alors que ses clients, dont TSMC, Samsung et Intel, investissent massivement dans de nouvelles capacités pour tenter d'atténuer la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

La société néerlandaise a déclaré que son bénéfice net du quatrième trimestre s'élevait à 1,77 milliard d'euros (2 milliards de dollars), soit plus que les 1,51 milliard d'euros attendus en moyenne par les analystes et en hausse par rapport aux 1,35 milliard d'euros de l'année précédente, selon les données de Refinitiv.

L'amélioration du bénéfice est le résultat de marges meilleures que prévu de 54,2%, alors que les ventes de 5 milliards d'euros étaient légèrement inférieures aux estimations des analystes de 5,1 milliards d'euros.

ASML a déclaré qu'elle continuerait à lutter pour répondre à la demande cette année, et prévoit des ventes de 3,3 à 3,5 milliards d'euros pour le premier trimestre.

Ce chiffre inférieur s'explique par le fait que certains de ses systèmes sont expédiés aux clients avant d'avoir subi les tests finaux, ce qui signifie que 2 milliards d'euros de revenus supplémentaires seront comptabilisés dans les trimestres à venir, a-t-il ajouté.

"La demande est citée comme étant 'sans précédent'", ont indiqué les analystes de Citi dans une obligation. "Le retard dans la reconnaissance des revenus et (le) commentaire autour de la demande suggèrent une hausse des prévisions" de revenus du consensus pour 2023, ont-ils ajouté. Citi attribue à ASML une note d'achat.

En septembre, ASML a déclaré qu'elle bénéficiait des tendances à long terme dans l'industrie électronique et prévoyait une croissance annuelle à deux chiffres de ses ventes tout au long des années 2020.

La société a également déclaré mercredi qu'elle doublerait son dividende pour 2021 à 5,50 euros et a reçu une première commande d'Intel pour une nouvelle machine encore en cours de développement.

Les investisseurs d'ASML ont reçu un choc au début de 2022, lorsque la société a subi un incendie dans une usine à Berlin.

L'action de la société basée à Veldhoven, aux Pays-Bas, qui a quadruplé sur la période 2018-2021, a reculé de 9% depuis le début de l'année mais était en hausse de 0,3% à 643,2 euros à 0841 GMT mercredi.

(1 dollar = 0,8828 euro)