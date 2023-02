Le règlement relatif aux LED de Samsung vaut 150 millions de dollars, selon une entreprise de nanotechnologie

Nanoco et la société de financement des litiges GLS Capital, basée à Chicago, ont déclaré dans un communiqué que le règlement, qui comprend un accord de licence et le "transfert de certains brevets", résout les litiges aux États-Unis, en Allemagne et en Chine.

Samsung et Nanoco ont déclaré à un tribunal fédéral du Texas, à la veille d'un procès le mois dernier, qu'ils avaient accepté de régler le litige, mais aucun terme n'a été divulgué à ce moment-là.

Les représentants de Samsung n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les points quantiques de Nanoco améliorent le rétroéclairage des écrans LED sans l'utilisation de métaux lourds toxiques comme le cadmium. Elle a poursuivi Samsung en 2020, alléguant que le géant technologique coréen avait copié sa technologie après avoir reçu des échantillons lors de discussions sur une collaboration potentielle.

Selon le procès intenté au Texas, Samsung a commencé à incorporer la technologie de Nanoco dans les téléviseurs QLED haut de gamme lancés en 2017.

Le financement de poursuites judiciaires par des tiers est devenu de plus en plus courant ces dernières années, bien que les détails sur les investissements spécifiques soient rarement rendus publics. Des critiques tels que la Chambre de commerce des États-Unis ont averti que la pratique obscurcit qui est à l'origine des poursuites et favorise les litiges inutiles. Ses partisans affirment qu'elle permet d'uniformiser les règles du jeu et de promouvoir la justice.

Le PDG de Nanoco, Brian Tenner, a déclaré dans un communiqué que le financement de GLS Capital "nous a permis de poursuivre nos revendications sur un pied d'égalité face à un adversaire beaucoup plus important."

Le cofondateur de GLS, Adam Gill, a déclaré que Nanoco recevrait plus de 60% du produit du règlement, mais a refusé de proposer des détails supplémentaires sur leur accord de financement. Il a déclaré que le cabinet était "fier" d'avoir soutenu Nanoco dans ce litige.

La filiale de GLS Celerity IP gère séparément les efforts de l'entreprise technologique taïwanaise Asustek Computer Inc pour faire valoir son portefeuille de brevets sans fil 3G, 4G et 5G, a déclaré Gill.

L'affaire est Nanoco Technologies Ltd v. Samsung Electronics Co, U.S. District Court for the Eastern District of Texas, No. 2:20-cv-00038.

Pour Nanoco : Michael Newman, Jim Wodarski, Michael Renaud, Tom Wintner et Matt Galica de Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky et Popeo

Pour Samsung : Greg Arovas, Ed Donovan et Jeanne Heffernan de Kirkland & Ellis

