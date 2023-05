Les actions sud-coréennes proches de leur plus haut niveau depuis un an grâce à l'accord sur la dette américaine et aux espoirs de l'IA

Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont gagné environ 1 % mardi et ont atteint leur plus haut niveau depuis près d'un an, l'appétit pour le risque étant stimulé par l'accord sur le plafond de la dette américaine conclu au cours du week-end et les fabricants de puces électroniques ayant poursuivi leur reprise.

** Le won coréen s'est renforcé, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI était en hausse de 23,65 points, soit 0,92%, à 2 582,46 à 0231 GMT, après avoir augmenté de 1,03% pour atteindre son plus haut niveau intrajournalier depuis le 10 juin 2022.

** Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont finalisé dimanche un accord budgétaire pour suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars jusqu'au 1er janvier 2025.

** "Le sentiment des investisseurs s'est amélioré sur une possibilité plus faible de défaut réel des États-Unis", a déclaré l'analyste Seo Jung-hun chez Samsung Securities.

** Le géant de la technologie Samsung Electronics a augmenté de 2,28 % et son homologue SK Hynix a gagné 2,66 % dans leur rallye continu sur les espoirs que la course en cours pour les technologies d'intelligence artificielle accompagnerait une demande accrue pour les puces.

** Sur un total de 932 titres échangés, 414 actions ont progressé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions pour une valeur de 342,3 milliards de wons (259,14 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 319,7 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,36% de plus que la clôture précédente.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,07 point à 104,06.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 3,5 points de base à 3,562%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 1,4 point de base à 3,659%. (1 $ = 1 320,9300 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Sohini Goswami)