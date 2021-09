Les actions sud-coréennes terminent en hausse avant les données sur l'emploi aux États-Unis.

Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens : ** Les actions sud-coréennes ont terminé en hausse vendredi, les records de clôture des principaux indices boursiers américains ayant stimulé l'appétit pour le risque, les investisseurs attendant les données cruciales de l'emploi américain prévues plus tard dans la journée. Le won et le rendement obligataire de référence ont augmenté. ** L'indice de référence KOSPI a clôturé en hausse de 25,21 points, soit 0,79%, à 3 201,06, rebondissant après une perte de 0,97% jeudi. Il a gagné 2,14% sur la semaine, après un bond de 2,40% la semaine précédente. Les gains de l'indice de référence ont été tirés par les poids lourds de la technologie. Les géants des puces électroniques Samsung Electronics et SK Hynix ont augmenté respectivement de 0,79% et 0,47%, tandis que l'opérateur de portail web Naver a gagné 2,26%. LG Electronics a bondi de 10 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de deux semaines, après que les médias aient rapporté qu'Apple aurait visité des fournisseurs et des constructeurs automobiles asiatiques pour préparer la production en série de l'"Apple Car". ** Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à des niveaux records dans la nuit. ** Les étrangers ont été des acheteurs nets de 575,0 milliards de wons (497,09 millions de dollars) d'actions sur le conseil principal, tandis que leur achat net d'actions KOSPI s'est élevé à 2,09 trillions de wons pour la semaine, le plus grand montant depuis la mi-novembre 2020, selon les données préliminaires de Refinitiv. ** Le won a terminé à 1 157,0 par dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,39% de plus que sa précédente clôture à 1 161,5. Il s'est renforcé de 1,05% sur une base hebdomadaire. Dans les échanges offshore, le won était coté à 1 157,3 par dollar, en hausse de 0,1% par rapport à la veille, tandis que dans les échanges à terme non livrables, son contrat à un mois était coté à 1 157,4. Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,05 point à 110,40. ** Le rendement le plus liquide des obligations du Trésor coréen à trois ans a augmenté de 1,6 point de base à 1,438%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 0,3 point de base à 1,943%. (1 $ = 1 156,7300 wons) (Reportage de Joori Roh ; édition de Shounak Dasgupta)