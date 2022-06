Les camionneurs sud-coréens disent que la grève est une lutte pour leur subsistance

L'enjeu est le moyen de subsistance de sa famille, a déclaré Kang, car la flambée des prix du carburant et d'autres coûts l'empêche de poursuivre ses activités alors que les grandes entreprises peuvent répercuter le fardeau en facturant des prix plus élevés à des clients comme lui.

Kang, 50 ans, a déclaré dans une interview qu'il n'avait pas d'autre choix que de rejoindre la grève, même s'il n'était pas membre du syndicat.

"Alors que l'autre côté du monde s'améliore, pourquoi notre côté du monde recule-t-il et empire-t-il ?" a-t-il demandé.

Les camionneurs sont en grève pour le septième jour lundi, protestant contre la hausse des prix du carburant et exigeant des garanties de salaire minimum.

L'action a paralysé les ports et les terminaux de fret en Corée du Sud - un fournisseur majeur d'automobiles, de batteries, de semi-conducteurs, de smartphones et de produits électroniques - étirant davantage les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà perturbées par les restrictions COVID-19 de la Chine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Travaillant jusqu'à 15 heures par jour, Kang, père de trois enfants, dit gagner environ 2 300 dollars par mois. Depuis avril, sa facture mensuelle de carburant a bondi d'environ 1 000 dollars.

Il a emprunté à sa belle-famille pour payer les intérêts de ses prêts et affirme que le revenu mensuel de 800 $ tiré du travail à temps partiel de sa femme dans une crèche ne suffit pas pour élever trois enfants.

Les revendications des camionneurs sont centrées sur la prolongation d'une mesure datant de 2020, appelée "Taux de fret en camionnage sécuritaire", qui garantit un salaire minimum et qui doit expirer cette année.

Le syndicat affirme que cette mesure est cruciale pour garantir que les camionneurs travaillent dans des conditions durables. Étant des entrepreneurs indépendants, ils disent qu'elle les protège contre les fluctuations du prix du carburant et l'exploitation par des entreprises puissantes.

Le nouveau gouvernement du président Yoon Suk-yeol ne contrôle pas le parlement et affirme que c'est aux camionneurs de négocier un accord avec les patrons et l'opposition pour prolonger les garanties du salaire minimum.

"Le plus frustrant, c'est que j'ai respecté toutes les règles, comme l'installation d'équipements à faibles émissions, même en payant plus d'argent si nécessaire. Mais pourquoi la situation me torture-t-elle maintenant et pourquoi laisserais-je les choses m'être retirées ?" a déclaré Kang.

En 2019, il a été payé 280 000 wons pour un voyage aller-retour de 240 km (149 miles) entre Incheon et une usine de panneaux d'affichage Samsung à Asan, alors que d'autres camionneurs engagés par des sous-traitants de niveau supérieur étaient payés 320 000 wons pour le même voyage.

Dans le cadre du régime de taux minimum introduit en 2020, le taux de fret est passé à environ 350 000 wons pour tous les camionneurs, y compris les conducteurs non syndiqués.

Le prix du diesel aux pompes à essence était de 1 960 wons par litre en mai 2022, contre 1 340 wons un an auparavant, soit un bond de 46 %. Le prix de la solution d'urée, obligatoire pour les véhicules diesel, a doublé depuis une crise d'approvisionnement en novembre, selon les chauffeurs.

Bien que la grève ait été largement pacifique, la tension monte à mesure que les camionneurs manquent de fonds pour maintenir leur action industrielle.

Le chauffeur de camion Park Kyung-soo a déclaré que les chauffeurs se battaient pour l'équité.

"Nous ne sommes pas des mendiants. Nous voulons que notre message soit entendu pour cette part équitable", a déclaré Park, 55 ans, alors qu'il se relayait pour cuisiner à l'intérieur d'un camion pour ses collègues chauffeurs à Incheon.