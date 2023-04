Les entreprises asiatiques ayant accumulé des liquidités battent le marché alors que la volatilité est au rendez-vous

Selon les données de Refinitiv, les actions des 300 premières sociétés asiatiques cotées en bourse sur la base de leur niveau de trésorerie nette ont augmenté d'environ 9 % cette année, contre un gain de 4,6 % pour l'indice MSCI Asie-Pacifique.

"Les liquidités sont synonymes de sécurité dans le contexte de volatilité que nous connaissons depuis le début de l'année, a déclaré Vikas Pershad, gestionnaire de portefeuille pour les actions asiatiques chez M&G Investments.

"Il est compréhensible que les investisseurs allouent davantage de capitaux aux entreprises dont les soldes de trésorerie sont supérieurs à la moyenne, et qu'ils en retirent aux entreprises dont les bilans sont lourds", a-t-il déclaré.

Un bilan tampon peut proposer une protection contre la hausse des coûts d'emprunt et constituer une source de fonds pour les rachats, les dividendes ou les investissements dans la croissance future, et peut s'avérer utile lorsque les taux augmentent et que les marchés deviennent inconstants et nerveux.

"Un bilan sain est une condition préalable pour nous", a déclaré M. Pershad.

Les niveaux de trésorerie ne déterminent pas nécessairement à eux seuls la performance des actions, bien que des bilans solides aient renforcé l'attrait des actions de sociétés telles que China Mobile, Samsung Electronics et TSMC depuis le début de l'année 2023.

China Mobile a progressé de 37 % cette année, les investisseurs appréciant ses dividendes élevés et son potentiel de croissance. Les fabricants de puces Samsung Electronics et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co détiennent également des liquidités importantes et ont rebondi grâce à l'espoir d'une reprise de la demande de puces.

En revanche, les 300 premiers détenteurs de dette nette en Asie, dont environ un quart sont des sociétés immobilières, principalement sur le marché immobilier chinois en perte de vitesse, n'ont progressé que de 0,2 % cette année.

Selon Nomura, les investisseurs asiatiques pourraient se protéger des risques de récession en recherchant des entreprises riches en liquidités, susceptibles de maintenir leurs dividendes ou leurs rachats d'actions même en temps utile.

Pour Nomura, une telle stratégie, que la maison de courtage appelle BCD (buybacks, cash et dividendes), a surperformé l'indice MSCI Asia Pacific de 60 % depuis la création de l'indice en mai 2019.

Il y a des signes que c'est un thème populaire, avec l'ETF Global X Asia Pacific High Dividend Yield, qui investit dans des sociétés qui fournissent des dividendes élevés et stables, en hausse de 6,6% cette année.

Même si le mois de mars a été marqué par la plus forte hausse des obligations depuis des années, ce qui soutient généralement les valeurs de croissance lorsque les rendements deviennent moins attrayants, Manishi Raychaudhuri, responsable de la recherche sur les actions pour l'Asie-Pacifique chez BNP Paribas, estime que la sécurité va encore commander une prime pendant un certain temps.

"Notre recherche de valeur profonde nous amène maintenant à des actions qui ont plus de liquidités nettes dans leurs bilans que leur capitalisation boursière", a-t-il déclaré.