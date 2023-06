Un cadre sud-coréen du secteur des puces électroniques, incarcéré pour espionnage industriel, a rejeté les allégations selon lesquelles il aurait cherché à construire une usine de puces copiées en Chine avec des informations sensibles développées par Samsung Electronics.

Dans une lettre manuscrite adressée à Reuters, son premier commentaire aux médias depuis son arrestation le 25 mai, Choi Jinseog a détaillé son plan de défense et a déclaré que les allégations à son encontre concernant l'usine de Xian n'étaient pas fondées.

Au début du mois, les procureurs ont inculpé l'ancien dirigeant de Samsung pour avoir obtenu illégalement des informations secrètes en vue de construire une usine de semi-conducteurs à seulement 1,5 km d'une usine Samsung à Xian, en Chine.

M. Choi est détenu dans un centre de détention à Suwon, une ville située au sud de Séoul, où Samsung a son siège. Il a nié toutes les accusations par l'intermédiaire de son avocat.

Dans sa lettre, M. Choi déclare que l'usine était prévue pour Foxconn (Taïwan), pour la production de tests préliminaires de puces mémoires DRAM, alors que l'usine de Samsung à Xian était conçue pour fabriquer des puces mémoires flash NAND.

M. Choi a déclaré que la technologie de traitement des DRAM diffère de plus de 30 % de la fabrication des puces flash NAND parce qu'elle est plus complexe, et que certains équipements utilisés pour la fabrication des deux puces sont également différents.

"Ils utilisent des équipements différents et la configuration de l'équipement (de Samsung) pour les puces flash NAND n'est vraiment d'aucune utilité pour nous", a déclaré M. Choi dans la lettre.

Plusieurs experts de l'industrie des semi-conducteurs interrogés par Reuters, qui ne sont pas impliqués dans l'affaire, ont confirmé l'existence de différences dans les processus et les équipements utilisés pour la production des puces NAND et DRAM, sans toutefois les préciser.

Samsung s'est refusé à tout commentaire, invoquant les enquêtes en cours.

Ni Foxconn ni les entreprises chargées de la construction de l'usine de Samsung n'ont été accusées d'actes répréhensibles.

Foxconn, dont le nom officiel est Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a renvoyé Reuters à des commentaires antérieurs dans lesquels elle déclarait être "au courant des spéculations" autour de l'affaire, mais ne pas commenter les enquêtes en cours.

"Nous respectons les lois et les règlements qui régissent les juridictions dans lesquelles nous opérons", a déclaré Foxconn.

DONNÉES SECRÈTES

Selon un acte d'accusation inédit de 18 pages, rapporté précédemment par Reuters, les procureurs accusent Choi d'avoir planifié la construction d'une usine de DRAM à Xian pour Foxconn et d'avoir utilisé illégalement des données secrètes que les employés de son entreprise avaient obtenues auprès de travailleurs de deux sous-traitants de Samsung.

Une puce flash NAND est une puce de stockage qui conserve les données même lorsque l'appareil est éteint, contrairement à une puce DRAM qui perd les données lorsque l'appareil est éteint. Ces deux types de puces sont utilisés dans les smartphones, les ordinateurs et de nombreux autres appareils électroniques.

Les procureurs affirment que M. Choi a débauché "un grand nombre" d'employés de Samsung et de ses filiales et qu'il a fait pression sur plusieurs employés pour obtenir des informations secrètes concernant la gestion de "salles blanches" spéciales pour les semi-conducteurs, ainsi que des plans et des schémas d'usine, afin de raccourcir le temps de construction de l'usine prévue en Chine.

L'avocat de Choi, Kim Pilsung, affirme que ces informations sont des données non sensibles facilement accessibles aux personnes travaillant dans la chaîne d'approvisionnement des puces. Les procureurs affirment qu'il s'agit de "technologies nationales essentielles" protégées par la loi et que leur vol a causé un préjudice de plus de 200 millions de dollars à Samsung.

PAS XIAN

M. Choi a envoyé la lettre à Reuters par l'intermédiaire de son conseiller, qui lui a récemment rendu visite. Le conseiller, qui est également un ami proche, a requis l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

M. Choi a confirmé que la lettre était authentique, selon Roh Hwa-wook, un autre ami de longue date de M. Choi, qui lui a rendu visite jeudi.

Dans sa lettre, M. Choi a déclaré que son projet consistait à construire une ligne de production de puces pour la recherche et le développement et qu'il n'avait pas besoin de copier les installations de Samsung conçues pour la production de masse.

L'usine, connue sous le nom de "fab", n'a jamais été construite après le retrait de Foxconn, ont déclaré M. Choi et son avocat.

"Ce que nous avions l'intention de construire, c'était une usine de recherche et de développement, et il n'y a pas d'usine de recherche et de développement à l'usine (de Samsung) de Xian. S'il n'y a pas d'usine de R&D à copier, il n'y a aucune raison de le faire", a déclaré M. Choi.

Les procureurs ont refusé de commenter le contenu de la lettre de Choi avant son procès prévu pour le 12 juillet. Ils ont déclaré que l'objet de l'affaire était l'acquisition et l'utilisation illégales d'informations sensibles, ce que M. Choi nie.

M. Choi a également rejeté l'affirmation des procureurs selon laquelle c'est à Xian qu'il voulait construire l'usine présumée copiée, affirmant que le plan consistait à construire une usine à Qingdao après avoir examiné plusieurs villes, dont Xian.

Ni le gouvernement de la ville de Qingdao ni celui de la ville de Xian n'ont répondu à la demande de commentaire de Reuters.

L'avocat de Choi, Me Kim, a déclaré qu'il prévoyait de demander une libération sous caution, en invoquant l'état de santé de Choi, qui a subi une intervention cardiaque au début de l'année.

Le conseiller de Choi a déclaré que l'accusé se sentait "acculé" et "désemparé" par les accusations d'espionnage industriel, qui sont considérées par plusieurs experts de l'industrie des puces interrogés par Reuters comme faisant partie des efforts de la Corée du Sud pour ralentir la progression de la Chine dans la fabrication de puces. (Reportage de Heekyong Yang et Ju-min Park ; Reportage complémentaire de Josh Ye à Hong Kong et Ben Blanchard à Taipei ; Rédaction de Miyoung Kim et Lincoln Feast).