Qualcomm prévoit un revenu pour le trimestre en cours supérieur aux estimations

Alors que les services 5G se déploient aux États-Unis et sont de plus en plus adoptés dans le monde entier, Qualcomm devrait gagner avec ses puces phares qui permettent aux téléphones de se connecter aux réseaux de données mobiles.

L'entreprise continue de bénéficier de la sortie de Huawei Technologies du marché des smartphones, ce qui a conduit de nombreuses autres marques de téléphones chinoises, dont Xiaomi, Honor et Oppo, à se tourner vers Qualcomm pour leurs besoins en puces.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 10,2 à 11 milliards de dollars pour le trimestre en cours, contre 9,61 milliards de dollars selon les estimations des analystes, selon les données IBES de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 10,7 milliards de dollars, contre 10,42 milliards de dollars selon les estimations des analystes, d'après les données IBES de Refinitiv.