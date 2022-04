Samsung Elec devrait déclarer son bénéfice le plus élevé au 1er trimestre depuis 2018 grâce aux puces.

Le bénéfice d'exploitation du plus grand fabricant de smartphones et de puces mémoire au monde a probablement atteint 13,3 trillions de wons (10,9 milliards de dollars) au cours du trimestre terminé en mars, selon une Refinitiv SmartEstimate de 13 analystes, qui est pondérée par ceux qui sont plus régulièrement précis. Cela représenterait une hausse de 41 % par rapport aux 9,38 billions de wons de l'année précédente et le bénéfice le plus élevé pour son premier trimestre comparativement atone depuis 2018.

Le géant technologique sud-coréen annoncera ses résultats préliminaires jeudi.

Le bénéfice des puces de Samsung au premier trimestre devrait atteindre 7,6 billions de wons, soit plus du double des 3,37 billions de wons de l'année précédente, selon la prévision moyenne de six analystes.

Ses activités liées aux puces représentent environ la moitié des bénéfices du géant technologique.

Les prix des puces ont mieux résisté que prévu au premier trimestre, selon les analystes, bien qu'ils se soient repliés après la flambée de l'année dernière, lorsque les clients ont constitué des stocks pour se prémunir contre les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Ils ont noté que la forte demande et les dépenses d'investissement prudentes avaient donné un coup de fouet au secteur.

"La solide demande de puces des centres de données, les investissements prudents des fabricants de puces pour se défendre contre la chute des prix et les ventes de produits haut de gamme ont limité la baisse des prix des puces mémoire", a déclaré Doh Hyun-woo, analyste chez NH Investment & Securities.

Le bénéfice de l'activité mobile de Samsung est estimé à 4,04 trillions de wons selon une prévision moyenne de six analystes, soit une légère baisse par rapport aux 4,39 trillions de wons de l'année précédente, mais supérieure à ses bénéfices mobiles au cours de la même période en 2017-2020.

Samsung a lancé son smartphone phare Galaxy S22 en février, qui s'est probablement vendu à environ 8 millions d'unités au cours du premier trimestre, selon Greg Roh, responsable de la recherche chez Hyundai Motor Securities.

Samsung détient la plus grande part du marché russe des smartphones, soit environ 30 %, mais M. Roh a déclaré qu'un arrêt des expéditions dans ce pays aurait peu d'effet puisque la Russie et l'Ukraine ne représentent qu'environ 2 % du total de Samsung, et que cela serait compensé par les ventes à d'autres régions.

Samsung a déclaré en mars que les expéditions vers la Russie avaient cessé après l'invasion de l'Ukraine, bien que des services tels que Samsung Pay continuent d'être proposés en Russie selon les messages des médias sociaux. Les actions de Samsung ont chuté d'environ 12 % depuis le début de l'année, pénalisées par les inquiétudes concernant l'impact de la crise ukrainienne sur la demande mondiale d'appareils technologiques et par les préoccupations concernant les faibles rendements de production de son opération de fabrication de puces sous contrat à la pointe de la technologie.

Le mois dernier, le co-PDG de Samsung a répondu aux préoccupations des actionnaires concernant ses processus de fabrication de puces avec des circuits de 5 nanomètres ou plus étroits, en disant qu'ils s'amélioraient progressivement.

(1 $ = 1 216,4000 wons)