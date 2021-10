Samsung Electronics annonce que son bénéfice au troisième trimestre a probablement augmenté de 28 % pour atteindre son plus haut niveau en trois ans

Samsung Electronics Co Ltd a annoncé vendredi que son bénéfice d'exploitation du troisième trimestre avait probablement bondi de 28% pour atteindre son plus haut niveau en trois ans, aidé par la hausse des prix des puces mémoire et les ventes soutenues de ses nouveaux smartphones pliables.

Le plus grand fabricant de puces mémoire et de smartphones au monde a estimé son bénéfice de juillet à septembre à 15,8 trillions de wons (13,3 milliards de dollars), contre une SmartEstimate de Refinitiv de 16,1 trillions de wons. (1 $ = 1 191,2500 wons) (Reportage de Joyce Lee et Heekyong Yang ; Montage de Christopher Cushing)