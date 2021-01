Samsung Electronics : anticipe un recul de son bénéfice au T1 après un bond de 26%

par Joyce Lee et Heekyong Yang

SEOUL, 28 janvier (Reuters) - Samsung Electronics a fait état jeudi d'une hausse de 26% de son bénéfice d'exploitation sur la période octobre-décembre, mais a dit s'attendre à des résultats inférieurs au premier trimestre à cause de l'impact de l'appréciation du won sur ses ventes de semi-conducteurs et du coût de nouveaux équipements.

Le géant sud-coréen de l'électronique a indiqué qu'il anticipait à nouveau une demande solide pour ses produits portatifs et dans le secteur des centres de données, tout en soulignant ses inquiétudes sur les effets potentiels de la pandémie de coronavirus.

"Pour la suite, Samsung Electronics s'attend à ce que son chiffre d'affaires faiblisse au premier trimestre de 2021", a dit l'entreprise dans un communiqué, ajoutant s'attendre cette année à un "rebond de la demande globale mondiale" mais que des "incertitudes" demeuraient à cause de possibles nouvelles vagues d'infections au coronavirus.

Le bond du bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre de 2020 a été porté par la solidité de ses ventes de semi-conducteurs et d'écrans, qui ont compensé l'appréciation du won face au dollar, le coût d'une nouvelle ligne de production de puces et un recul en rythme trimestriel de ses livraisons de smartphones.

Sur la période octobre-décembre, le bénéfice d'exploitation de Samsung s'est établi à 9.050 milliards de wons (environ 6,75 milliards d'euros), contre 7.200 milliards de wons un an plus tôt, un résultat conforme aux prévisions de la firme sud-coréenne annoncées plus tôt ce mois-ci.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 3% à 61.600 milliards de wons. (version française Jean Terzian)