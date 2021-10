Samsung Electronics devrait annoncer son meilleur bénéfice trimestriel depuis 3 ans

Samsung Electronics Co Ltd devrait enregistrer son meilleur bénéfice trimestriel en trois ans et un chiffre d'affaires record, grâce à la hausse des prix des puces mémoire et aux ventes soutenues de ses nouveaux smartphones pliables, selon les estimations des analystes.

Le bénéfice d'exploitation du plus grand fabricant mondial de puces mémoire et de smartphones devrait atteindre 16,1 trillions de wons (14 milliards de dollars) au cours du trimestre qui s'est achevé en septembre, selon les estimations SmartEstimate de Refinitiv réalisées par 16 analystes, pondérées en fonction de ceux qui sont le plus souvent précis.

Ce chiffre serait en hausse de 30% par rapport aux 12,35 trillions de wons de l'année précédente et le plus élevé depuis le troisième trimestre de 2018. Le chiffre d'affaires a probablement augmenté de 11% à 74,6 trillions de wons, un record.

Une pénurie mondiale sans précédent de puces à semi-conducteurs au milieu de la pandémie a soutenu les résultats et les actions de Samsung, qui ont grimpé de 45% l'année dernière et atteint un niveau record au début de 2021.

Mais l'action a chuté depuis, aggravée par des pertes en septembre lorsque son homologue américain Micron a averti https://www.reuters.com/technology/us-chipmaker-micron-forecasts-first-quarter-revenue-below-estimates-2021-09-28 que ses livraisons de puces mémoire allaient baisser à court terme, dans un contexte où l'industrie estime que les prix des puces vont chuter après avoir atteint un pic en juillet-septembre.

"Les actions de Samsung ont chuté en raison des prévisions de Micron, mais contrairement à ce dernier, Samsung internalise des composants majeurs ... et dispose d'autres activités comme la téléphonie mobile et la fonderie pour soutenir les performances", a déclaré Lee Soon-hak, analyste de Hanwha Investment & Securities.

"Les prix des mémoires (puces) devraient rebondir l'année prochaine après une courte période de déclin", a ajouté Lee.

Samsung annoncera ses résultats préliminaires vendredi.

DIVISION PUCE, SMARTPHONES

La division puce de Samsung devrait annoncer un bénéfice d'exploitation de 9 900 milliards de wons, selon la moyenne des prévisions de six analystes, soit une hausse de 79 % par rapport à l'année précédente, grâce à la hausse des prix et des expéditions de puces mémoire.

Les prix des puces DRAM, utilisées dans les serveurs, les téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques, ont bondi de 7,9 % par rapport au trimestre de juin, tandis que ceux des puces flash NAND, qui servent le marché du stockage de données, ont augmenté de 5,5 %, selon les données du fournisseur de recherche Trendforce.

Les analystes prévoient également une marge d'exploitation à deux chiffres pour l'activité de fabrication en sous-traitance de puces de Samsung, les clients se précipitant pour s'assurer une capacité de production.

Sa division mobile a probablement enregistré des bénéfices d'exploitation d'environ 3 700 milliards de wons, selon les analystes, en baisse par rapport aux 4 450 milliards de wons enregistrés un an plus tôt, mais en hausse par rapport aux 3 200 milliards de wons du trimestre précédent, grâce aux ventes de smartphones pliables.

On estime que 2 millions de modèles Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont été vendus en un mois depuis leur lancement fin août, la Corée du Sud étant en tête des ventes, suivie par les États-Unis, a déclaré Jene Park, analyste de recherche senior chez Counterpoint.

Les acteurs du marché scruteront les résultats complets de Samsung plus tard dans le mois pour obtenir une mise à jour sur son projet d'usine de semi-conducteurs aux États-Unis, d'un coût de 17 milliards de dollars, après que des sources aient déclaré que l'entreprise se rapprochait de la finalisation de la construction https://www.reuters.com/technology/samsung-electronics-close-finalising-17-bln-texas-chip-plant-sources-2021-09-29. (1 $ = 1 187,9300 wons) (Reportage de Joyce Lee ; édition de Himani Sarkar)