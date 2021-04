Samsung Electronics et LG anticipent un bond de leur bénéfice

Séoul (awp/afp) - Samsung Electronics et LG, ont dit mercredi anticiper un bond de 40% de leur benefice opérationnel au premier trimestre. Les deux plus grands groupes électroniques sud-coréens surfent sur une demande mondiale dopée notamment par le télétravail induit par la pandémie.

Samsung Electronics a dit prévoir une hausse de 44,2% de son bénéfice opérationnel entre janvier et mars, largement due à de bonnes ventes de smartphones et au lancement de sa nouvelle gamme, les Galaxy S21. Ce bénéfice devrait atteindre 9300 milliards de won (7,66 milliards de francs suisses), a déclaré dans un communiqué le géant sud-coréen, premier fabricant mondial de puces mémoire.

De son côté, LG Electronics, deuxième fabricant sud-coréen d'électroménager et d'électronique grand public après Samsung, prévoit une hausse de 39,2% de son bénéfice opérationnel sur la même période à 1500 milliards de won. "Le chiffre d'affaires et le bénéfice opérationnel trimestriel sont les plus élevés de l'histoire de l'entreprise", a annoncé LG dans un communiqué.

Les chiffres de Samsung sont bien au-delà des attentes des analystes, a indiqué à l'AFP Gloria Tsuen, de Moody's Investors Service, expliquant que "les stocks restreints dans le domaine des semi-conducteurs, notammment des mémoires DRAM", avaient contribué à la performance du groupe. Le consensus des analystes était de l'ordre de 8880 milliards de won, selon Bloomberg News.

Boum économique

Samsung Electronics est le fleuron du groupe Samsung qui est de loin le plus grand des conglomérats familiaux -les "chaebols"- qui dominent la 12e économie du monde. La bonne santé du groupe est cruciale pour celle de l'économie sud-coréenne puisqu'il représente à lui seul 20% du produit intérieur brut (PIB) national.

Le coronavirus a semé le chaos dans le monde entier du fait des confinements et des restrictions aux voyages. Mais la pandémie qui a fait plus de 2,8 millions de morts a aussi été à l'origine d'un boum économique pour de nombreuses entreprises technologiques. La tendance mondiale au télétravail a entraîné une explosion de la demande en matériel fonctionnant avec des puces Samsung, de même qu'en téléviseurs, machines à laver ou autres appareils d'électroménager.

Le chiffre d'affaires de Samsung Electronics au premier trimestre devrait ressortir en hausse de 17,5% sur un an à 65'000 milliards de won. Les experts d'accordent à dire que le résultat a été dopé par la sortie de sa gamme Galaxy S21 en janvier, avec plus d'un mois d'avance sur son calendrier habituel de lancement.

"Une des clés de cette réussite a été son moindre prix de départ, à 799 dollars", indique dans une étude le cabinet spécialisé Counterpoint Research. L'action Samsung progressait mercredi matin de 0,23% à la Bourse de Séoul.

Celle de LG Electronics gagnait 0,63%. Le groupe vient d'annoncer qu'il renonçait à son activité smartphones, qui était déficitaire depuis de nombreuses années.

Héritier incarcéré

L'ensemble du secteur des semi-conducteurs s'attend cette année à un chiffre d'affaires records du fait du télétravail, selon le cabinet basé à Taipei TrendForce. Cependant, Samsung a dû composer avec la fermeture d'usines de semi-conducteurs au Texas en février en raison de pannes de courant provoquées par une grave tempête hivernale.

Le groupe a affirmé que la production était presque revenue à la normale fin mars, mais l'agence sud-coréenne Yonhap indique que ce contretemps pourrait coûter 400 milliards de won de pertes à Samsung Electronics. Pour autant, la performance de Samsung au premier trimestre a été soutenue selon Hi Investment and Securities par sa division smartphones.

Le groupe devrait avoir produit environ 62 millions de smartphones au premier trimestre, et s'arroger une part de marché de 18,1%, selon TrendForce. Si ces estimations se vérifient, Samsung devrait reprendre la tête du classement mondial des vendeurs de smartphones, une place qu'il avait cédée à Apple au dernier trimestre 2020.

Malgré ses succès commerciaux, le groupe doit composer avec les déboires de son héritier Lee Jae-yong, qui est officiellement le vice-président de Samsung Electronics mais en est de facto le patron. Après un long processus judiciaire que Samsung a traîné comme un boulet, et au terme d'un nouveau procès, le petit-fils du fondateur du groupe a été condamné en janvier à deux ans et demi de prison pour corruption et détournement de fonds dans le retentissant scandale qui avait précipité la destitution en 2017 et l'incarcération de l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye.

Il a renoncé à faire appel, ce qui pourrait permettre sa libération anticipée. En attendant, son incarcération pourrait selon les experts entraver le processus décisionnel du groupe.

afp/vj