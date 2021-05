Samsung Electronics : USA-Le président sud-coréen sera le deuxième dirigeant accueilli par Joe Biden

par Jarrett Renshaw et David Brunnstrom

WASHINGTON, 21 mai (Reuters) - Le président sud-coréen Moon Jae-in sera vendredi le deuxième dirigeant mondial accueilli par le président américain Joe Biden à la Maison blanche, et le deuxième asiatique, signe de l'importance que Washington accorde à la région dans sa volonté de contrer l'influence de la Chine.

Outre l'éternelle question du programme nucléaire de la Corée du Nord, les alliés discuteront plus largement de la sécurité régionale, de la coopération dans les industries de haute technologie telles que les microprocesseurs, des efforts pour contenir la pandémie de coronavirus et des moyens de renforcer l'action contre le changement climatique.

Moon Jae-in espère obtenir un accord avec Washington pour la fourniture provisoire de vaccins contre le COVID-19, tandis que l'administration Biden attend de Séoul des engagements plus fermes en matière de climat.

Washington aimerait également voir une déclaration franche de Moon Jae-in sur le comportement de plus en plus affirmé de la Chine dans la région. Le mois dernier, lors de la visite du Premier ministre japonais Yoshihide Suga, Joe Biden a cherché à présenter un front uni face à Pékin.

Séoul s'est montré prudent de peur de fâcher la Chine, son principal partenaire commercial, et Moon Jae-in a souligné l'importance d'une relation stable entre Washington et Pékin et a noté l'importance de la Chine dans les affaires de la péninsule coréenne.

Les deux dirigeants s'entretiendront et tiendront ensuite une conférence de presse conjointe à 17 heures, heure locale (21 heures GMT). (David Brunnstrom, Jarrett Renshaw et Steve Holland; version française Camille Raynaud)