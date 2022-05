Samsung annonce 356 milliards de dollars d'investissements

Séoul (awp/afp) - Samsung Group a dévoilé un plan d'investissements de 356 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. Le géant sud-coréen des technologies ambitionne de devenir leader dans un large éventail de secteurs, des semi-conducteurs aux produits biologiques.

Ce montant reprend et renforce le plan de 205 milliards de dollars annoncé l'été dernier. Le conglomérat prévoit 80'000 créations d'emploi d'ici 2026 "essentiellement dans les activités principales, notamment les semi-conducteurs et la biopharmacie", a précisé madi Samsung dans un communiqué.

Samsung Group est le plus grand conglomérat de Corée du Sud et son chiffre d'affaires global équivaut à un cinquième du produit intérieur brut national. Il est déjà le plus grand fabricant de smartphones au monde à travers sa filiale phare Samsung Electronics.

Le plan d'investissement apporterait "une croissance à long terme dans les secteurs stratégiques et aiderait à renforcer l'écosystème industriel mondial des technologies fondamentales", a déclaré Samsung. Le groupe a aussi assuré que ces investissements permettraient de "faire avancer la production de masse de puces basées sur le procédé 3-nm", la toute dernière technologie qui permet de réduire encore la taille des semi-conducteurs et d'augmenter leur puissance de calcul.

Quelque 360'000 milliards de won de ce plan quinquennal de 450'000 milliards de won seront investis en Corée du Sud. Cette annonce intervient quelques jours après la visite du président Joe Biden dans l'énorme usine de semi-conducteurs de Samsung Electronics à Pyeongtaek, soulignant le rôle de l'entreprise sud-coréenne dans la sécurisation des chaînes d'approvisionnement mondiales de micropuces.

La Corée du Sud et les États-Unis doivent travailler pour "maintenir la résilience, la fiabilité et la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement", a déclaré M. Biden, qualifiant les semi-conducteurs fabriqués dans ce pays de "merveille de l'innovation" et d'élément crucial pour l'économie mondiale. Samsung emploie près de 20'000 personnes aux États-Unis et est en train de construire une usine au Texas dont l'ouverture est prévue pour 2024.

afp/vj