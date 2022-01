Samsung devrait réaliser son meilleur bénéfice au quatrième trimestre grâce à une forte demande de puces.

Les actions de Samsung Electronics ont grimpé d'environ 12 % au cours des deux derniers mois en prévision d'une hausse des prix des puces mémoire cette année, stimulée par les nouveaux centres de données et la demande de vidéos, de jeux, de conférences et d'autres services de streaming.

"Contrairement aux préoccupations précédentes, l'industrie des semi-conducteurs devrait voir la demande augmenter de manière significative de la part des clients des secteurs de la mémoire et de la non-mémoire", a déclaré Jeff Kim, analyste chez KB Securities.

"En décembre, les principales entreprises de centres de données en Amérique du Nord, telles qu'Amazon, Microsoft et Meta, ont régulièrement augmenté leurs commandes de puces mémoire.... Et l'activité de fonderie de Samsung semble avoir remporté des commandes pour deux ans jusqu'en 2023."

Ce point de vue a été conforté par les résultats supérieurs aux attentes de son homologue Micron Technology Inc. en décembre et par ses prévisions positives pour le trimestre suivant.

L'activité de fabrication de puces en sous-traitance de Samsung, qui est en concurrence avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), a également connu une forte amélioration de la rentabilité par rapport au trimestre précédent pour atteindre une marge d'exploitation comprise entre 10 % et 20 % en raison d'un plus grand nombre de livraisons et de prix plus élevés, selon les analystes.

Le bénéfice global de Samsung pour les puces au quatrième trimestre devrait atteindre 9,7 billions de wons, soit plus du double des 3,85 billions de wons de l'année précédente, selon les prévisions moyennes de cinq analystes.

Le géant technologique sud-coréen annoncera ses résultats préliminaires vendredi.

Pour l'activité mobile de Samsung, qui a récemment été fusionnée en une seule division Device Experience (DX) avec les téléviseurs et les appareils ménagers, les analystes ont déclaré que les expéditions ont probablement légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent en raison de l'atténuation des pénuries de composants.

L'activité mobile a probablement enregistré un bénéfice d'exploitation d'environ 3 000 milliards de wons, en hausse d'environ 24 %, selon les prévisions moyennes de cinq analystes.

Les acteurs du marché suivront les résultats complets de Samsung à la fin du mois pour connaître l'impact de ses installations de fabrication de puces flash NAND à Xian, après que la société ait déclaré qu'elle allait temporairement ajuster ses opérations dans cette ville chinoise en raison des restrictions strictes imposées par le COVID-19.

La société de données TrendForce a déclaré la semaine dernière que l'usine Samsung de Xian produisait sans perturbations significatives pour le moment.

(1 $ = 1 193,0000 wons)