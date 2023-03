Samsung envisage une ligne de test de puces au Japon pour un conditionnement avancé des puces -sources

Il s'agirait de la première ligne d'essai de ce type au Japon pour Samsung, le plus grand fabricant de puces mémoire au monde. Elle interviendrait également alors que les États-Unis exhortent de plus en plus leurs alliés à collaborer pour contrer la puissance croissante de la Chine dans le domaine des puces et des technologies de pointe.

Vendredi, le Japon a déclaré qu'il limiterait les exportations de 23 types d'outils de fabrication de puces, alignant ainsi ses contrôles commerciaux sur les technologies sur les efforts déployés par les États-Unis pour réduire la capacité de la Chine à fabriquer des puces de pointe.

Samsung envisage d'établir l'usine dans la préfecture de Kanagawa, près de Tokyo, où elle dispose déjà d'un centre de recherche et de développement (R&D), selon quatre de ces personnes, qui ont toutes refusé d'être identifiées parce que les informations ne sont pas publiques.

Bien que les détails n'aient pas encore été finalisés, y compris le temps utile, l'investissement serait probablement de l'ordre de dizaines de milliards de yens (75 millions de dollars), a déclaré l'une des personnes.

Samsung cherche à approfondir sa coopération avec les entreprises japonaises, ont déclaré deux de ces personnes. Le Japon est intéressant en raison des coûts de main-d'œuvre relativement bas et de la présence de fabricants d'équipements et de matériaux de pointe pour les puces, ce qui permet à Samsung d'accéder à un "écosystème" local, a déclaré l'une d'entre elles.

Toutefois, l'une des personnes a déclaré que les délibérations n'en étaient qu'à leur début, ajoutant que l'entreprise sud-coréenne envisageait diverses options et que rien n'avait encore été décidé.

Samsung n'a pas fait de commentaire.

(1 $ = 132,5200 yens)