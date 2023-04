Samsung prévoit une chute de ses bénéfices de 95% au 1er trimestre

Séoul (awp/afp) - Samsung Electronics a dit s'attendre vendredi à une chute de ses bénéfices de plus de 95% au premier trimestre, soit leur plus importante baisse trimestrielle en 14 ans, le ralentissement économique mondial ayant porté un coup aux ventes de puces.

Le géant technologique sud-coréen prévoit que son bénéfice d'exploitation pour la période de janvier à mars devrait s'affaisser de 95,7 % pour atteindre 600 milliards de wons (416 millions d'euros), le niveau le plus bas depuis le premier trimestre 2009.

La baisse anticipée des bénéfices est due à "la faiblesse persistante de la demande de produits informatiques qui a aggravé les performances de tous les secteurs", a expliqué Samsung dans un communiqué.

"Nous réduisons la production de puces mémoire à un niveau significatif", a ajouté Samsung, précisant que l'entreprise avait "stocké des quantités suffisantes de certaines puces mémoire pour répondre à l'évolution de la demande du marché à l'avenir".

Les fabricants sud-coréens de puces, Samsung en tête, ont enregistré des bénéfices record ces dernières années grâce à la montée en flèche des prix de leurs produits, mais le ralentissement de l'économie mondiale a porté un coup au secteur.

La récente érosion des bénéfices n'a cependant pas empêché Samsung de réaliser des investissements audacieux: en mars, la société a dévoilé son projet de consacrer 227 milliards de dollars au cours des deux prochaines décennies à la construction du plus grand centre de fabrication de puces au monde, à Yongin, au sud de Séoul.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement sud-coréen pour investir massivement dans six technologies clés, dont les puces, les écrans et les batteries, autant de domaines dans lesquels les géants de la technologie du pays sont déjà bien implantés.

L'entreprise est le plus grand fabricant de smartphones au monde et la filiale phare du géant Samsung Group, de loin le plus grand des conglomérats familiaux qui dominent le monde des affaires dans la quatrième plus grande économie d'Asie.

Elle devrait publier son rapport final sur les bénéfices à la fin du mois.

afp/rp