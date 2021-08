Samsung va investir 206 milliards de dollars en trois ans

Le conglomérat sud-coréen a déclaré mardi que les investissements jusqu'en 2023 devraient aider Samsung à renforcer sa position mondiale dans des industries clés telles que le secteur des puces, tout en recherchant davantage d'opportunités de croissance dans de nouveaux domaines tels que les télécommunications de nouvelle génération et la robotique.

Samsung Electronics, le plus grand fabricant de puces mémoire au monde, n'a pas fourni de ventilation des chiffres, mais a ajouté que le groupe prévoyait de consolider sa position de leader technologique et de marché par le biais de fusions et d'acquisitions.

Samsung n'a pas non plus fourni de détails sur son investissement annoncé de 17 milliards de dollars pour une usine de puces aux États-Unis. Selon un document déposé auprès des autorités de l'État du Texas, l'entreprise envisage un emplacement dans le comté de Williamson pour l'usine de fabrication de puces à façon qui permettrait de créer 1 800 nouveaux emplois.

Le plan d'investissement intervient plus d'une semaine après la libération conditionnelle de son dirigeant Jay Y. Lee, condamné pour corruption et détournement de fonds.